Am Freitag gibt es in Esthal Open-Air-Kino.

Der Verein „Du bist Esthal“ präsentiert auf dem Waldfesthallen-Gelände am Freitag, 12. Juli, Open-Air-Kino: Zus sehen ist um 20 Uhr der Film „Hiwwe wie Driwwe zwää“. Wegen der geringen Nachfrage ist die für Samstag, 13. juli, vorgesehene Filmvorführung („Das Wunder von Bern“) abgesagt worden. Die Freitagsvorstellung „Hiwwe wie Driwwe zwää findet definitiv statt – notfalls in der Halle, sollte das Wetter nicht mitspielen. Vorbestellungen sind per E-Mail an bestellung@esthal.de oder telefonisch über 06325 980228 möglich. Auf dem Gelände stehen Bierzeltgarnituren und auch einige Stühle zur Verfügung, gerne können aber auch selbst Picknickdecken, Campingstühle oder sonstige gemütlichere Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. Die Fördervereine des ASV und der Kita Esthal kümmern sich um das leibliche Wohl.

Wie lebt und redet man in der Pfalz und in Pennsylvania? Im Film „Hiwwe wie Driwwe zwää – Als ob emol ned gelangt hät!“ begibt sich der Pfälzer Monji mit dem Klapprad in den USA auf Spurensuche. Hautnah erlebt er, wie sich Menschen mit Herzblut für ihre Sprache und Lebensart stark machen.