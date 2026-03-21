Beim Bauvorhaben Hartmannstraße sind zwei Ratsbeschlüsse ausgesetzt worden und müssen neu gefasst werden. Das hat zu heißen Diskussionen im Gemeinderat geführt.

Über eine halbe Stunde tagte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung hinter verschlossenen Türen, obwohl das Thema eigentlich auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stand. Doch bei dem anstehenden Beschluss zum Bauvorhaben Hartmannstraße gab es Diskussionsbedarf, und dieser umfasste auch nicht-öffentliche Aspekte. Also mussten die Zuhörer den Raum verlassen. Dass es im Ratssaal dann ziemlich heiß herging, war allerdings sogar auf der anderen Seite der Tür vernehmbar.

Der Grund: Bürgermeister Markus Sell (SPD) hatte bekannt gegeben, dass er die beiden jüngsten Ratsbeschlüsse zum Planverfahren Hartmannstraße ausgesetzt habe. Es sei festgestellt worden, dass ein Ratsmitglied wegen Befangenheit nicht hätte mitstimmen dürfen. Somit seien die Beschlüsse ungültig. Die Verwaltung habe dies überprüfen lassen und bestätigt. Aufgabe des Rates war es nun, über die Aussetzung der Beschlüsse zu beraten und zu beschließen – freilich unter Ausschluss jenes Ratsmitglieds, das laut Verwaltung Sonderinteressen hat.

Drei Wohngebäude geplant

Hintergrund der Aufregung ist, dass gerade dieses Ratsmitglied Kritikpunkte gegen das Bauvorhaben vorgebracht und im Dezember gegen eine Offenlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestimmt hat. Bei dem Projekt geht es um drei Wohngebäude auf dem Areal eines früheren Eisenhandelsgeschäfts zwischen Hartmann- und Weiherstraße. An der Hartmannstraße soll das bestehende Haupthaus erhalten und in Haus- und Hofbauweise (Haus A) ergänzt werden. Die Höhe des Gebäudes wird mit zwölf Metern angegeben. In zweiter Reihe ist ein großer Neubau in „moderner Formensprache“ und mit Flachdach (Haus B) geplant. Und schließlich gehört zur Weiherstraße hin noch ein drittes Haus (Haus C) zu dem geplanten Ensemble. Insgesamt sollen 26 Wohnungen entstehen. Bauträgerin ist die Uhl Projektbau GmbH aus Maikammer.

Die Kritik an dem Bauvorhaben bezog sich vor allem auf die Dimension, die Grenzbebauung und die Höhe der Häuser. Stadtplaner Karl Ziegler (Kaiserslautern), der die Gemeinde berät, hatte im vergangenen Jahr in einer Stellungnahme deutlich gemacht, dass er das Projekt insgesamt für vertretbar halte, dass vor weiteren Planungsschritten jedoch die Stellungnahme des Landesbetriebs Mobilität (LBM) abgewartet werden solle. Dabei geht es um Zu- und Abfahrt zu dem Komplex. Der LBM hatte bereits bei einer früheren Planung, die nicht weiter verfolgt wurde, deutlich gemacht, dass eine Zufahrt über die Hartmannstraße zulässig sei, nicht aber eine Kombination aus Zu- und Ausfahrt. So war es jedoch in der vorgelegten Planung vorgesehen.

Begleitanträge der SPD

Ende Januar stand das Bauvorhaben auf Antrag der SPD noch einmal auf der Tagesordnung des Rates. Unterdessen hatte der Bauträger angekündigt, die Pläne noch einmal zu überarbeiten. Die SPD brachte nun Begleitanträge ein, denen zufolge bei der Überarbeitung die Stellungnahme Zieglers zu beachten sei. Auf Anregung der FWG sollte der Bauträger außerdem zusätzlich zu einer 3-D-Animation im rückwärtigen Teil des Geländes Stangen aufstellen, um die geplante Höhe des Hauses B zu dokumentieren. Damit könnten Nachbarn und Ratsmitglieder gut erkennen, wie hoch das Gebäude werden soll. Der Rat stimmte den SPD-Anträgen sowie der Anregung der FWG mehrheitlich zu.

Der Aussetzung der Ratsbeschlüsse, die in der jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung stand, stimmte der Rat bei fünf Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen mehrheitlich (zehn Stimmen) zu. Zum Thema Befangenheit und Sonderinteresse erläuterte die Verwaltung auf Anfrage, dass Ratsmitglieder zu Beginn jeder Amtsperiode dazu geschult würden. Wer sich nicht sicher sei, ob er befangen ist, solle dies melden, damit die Verwaltung es überprüfen kann. Im vorliegenden Fall geht es darum, dass das betroffene Ratsmitglied 2021 für einen anderen Bauträger, der Interesse an der Verwertung des Grundstücks hatte, Planungsarbeit geleistet hat. Der Grundstückseigentümer geht deshalb von einem Sonderinteresse aus und hat das dem Bürgermeister und den Ratsmitgliedern per Mail mitgeteilt. Die Mitwirkung des Ratsmitglieds an den Abstimmungen sei „ein unglaublicher Vorgang“, heißt es darin. Es liege eindeutig Sonderinteresse vor, und dies hätte von dem Betroffenen selbst offen gelegt werden müssen. Letzterer verweist indes darauf, dass er mit dem aktuellen Verfahren nichts zu tun habe. Deshalb glaube er nicht, dass er befangen sei.

Wie geht es weiter?

Höhe und Grenzbebauung stoßen indes nicht nur im Rat, sondern auch in der Nachbarschaft des Anwesens auf Kritik. „Wir würden total eingekesselt“, sagte ein Betroffener im Februar gegenüber der RHEINPFALZ. Seinen Namen öffentlich nennen wollte er damals nicht, da er abwarten wolle, wie die überarbeiteten Pläne aussehen.

Wie geht es nun weiter? Ralf Uhl, Geschäftsführer der gleichnamigen Projektbau GmbH, sagte auf Anfrage, es sei noch nicht entschieden, ob die Planung geändert werden. Sein Unternehmen wolle das Projekt verwirklichen, sei aber offen für Gespräche und gehe davon aus, dass es eine Lösung geben wird.