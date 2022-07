Die Stadt Pirmasens hat in dieser Woche ihre Bürger dazu aufgerufen, angesichts der Trockenheit und Hitze, beim Gießen öffentlicher Bäume zu helfen. In Neustadt gibt es keinen Aufruf dieser Art. Jedoch freut sich laut Stadtverwaltung „jeder Baum oder Strauch sicherlich über eine (oder zwei) Gießkannen Wasser von den Anliegern“, wie diese auf Anfrage mitteilt. Derzeit würden rund 300 jüngere Bäume in der Stadt zwei bis drei Mal pro Woche gegossen, mit jeweils 200 bis 300 Litern aus der Wasserleitung. Denn es ist verboten, wegen der niedrigen Wasserstände Bachwasser zu entnehmen.

Bäume in der Flur gießt die Stadt hingegen nicht. Ausnahmen sind die noch relativ neuen Bäume an der Mußbacher Landstraße oder zum Beispiel die neue Streuobstwiese östlich des Benzenlochs in Lachen-Speyerdorf, die aus Gründen der „Anwuchspflege“ Wasser erhalte. Bewässert würden über spezielle Anlagen auch die Hetzelanlage, der Bahnhofsvorplatz sowie Kreisel, in der Regel vier Mal pro Woche. Zudem habe die Firma Gerst auf Bitten von Anliegern beziehungsweise der Stadt wegen der hohen Temperaturen die drei Linden am Jahnplatz gegossen, die Umweltabteilung die Linde im Garten der Konrad-Adenauer-Straße 10.

Darüber hinaus hält die Stadt daran fest, weiterhin keine Bewässerungssäcke anzuschaffen, da sie vor allem Nachteile mit sich brächten. Es sei weit effektiver, mit Lkw und Wasserfass unterwegs zu sein.