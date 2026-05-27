Die Haßlocher Schachtage zeigen einmal mehr, was die Spieler auf sich nehmen, um an einem Turnier teilzunehmen. Die Organisatoren gewähren einen Blick hinter die Kulissen.

Eigentlich ist Mittagspause zwischen zwei Runden bei den internationalen Haßlocher Schachtagen, aber viele Spieler haben auf dem Pausenhof der Ernst-Reuter-Schule ihre Figuren immer im Blick. Partien werden analysiert und Problemstellungen mit Tischpartnern gemeinsam besprochen. Essen ist Nebensache. „Bei uns wird über Pfingsten praktisch rund um die Uhr gespielt. Die Bretter bleiben stehen und können auch über Nacht benutzt werden“, sagt der Turnierleiter Philipp Scholz. Die Spieler übernachten teils in ihren Autos.

Seit 2017 ist er für den sportlichen Ablauf der in Schachkreisen weit über die Region hinaus populären Veranstaltung verantwortlich, die auch bei der 39. Austragung bereits im Vorfeld mit 350 Teilnehmern für das A- und B-Turnier ausgebucht war. Eine organisatorische Großaufgabe weit über die vier Spieltage an Pfingsten hinaus für den mittlerweile in Frankfurt wohnenden Philipp Scholz. Als Siebenjähriger saß er 2002 erstmals als Spieler beim Turnier am Brett. Viele bürokratische Vorgaben sind zu beachten, zählt er nur einige auf: Genehmigungen von Behörden einholen, einen Stuhlplan erstellen und Brandschutzauflagen erfüllen. Dazu kommt die Organisation der Schiedsrichter und die Budgetplanung, denn es geht auch um Preisgelder in Höhe von 11.000 Euro.

Stresstest am ersten Abend

„Die größte Herausforderung ist es aber, in der Summe der vielen kleinen Probleme den Überblick zu behalten“, sagt er. Neben der Hilfe bei der Unterkunftssuche habe er einem Studenten eine Entschuldigung bei seinem Professor wegen der Abwesenheit an der Universität ausstellen müssen, der sonst die erste Runde verpasst hätte. Die findet am Abend eines Werktages statt und ist daher immer ein Stresstest für die Turnierleitung. „In diesem Jahr ist das am Freitag wunderbar gelaufen und wir konnten pünktlich beginnen“, so Philipp Scholz. Für die zum größten Teil direkt von der Arbeit anreisenden Teilnehmer dauerten die Partien teilweise bis tief in die Nacht. Wenn es häufiger zu Pannen kommt, spreche sich das in Schachkreisen herum und das Turnier verliere an Attraktivität. Maßgeblich daran beteiligt sei auch sein Vorgänger und Mentor Klaus Frambach, der mit seinem korrekten und freundlichen Umgang zu diesem positiven Image der Haßlocher Schachtage wesentlich beigetragen habe.

Der in vielen Funktionen im Haßlocher Schachclub aktive Frambach erhielt vor dem Beginn der dritten Spielrunde aus Anlass des 100-jährigen Vereinsjubiläums vom stellvertretenden Sportkreisvorsitzenden Alfons Fürst (Forst) die bronzene Ehrennadel des Sportbunds Pfalz verliehen. Der Ehrenpräsident des Pfälzischen Schachbundes, Bernd Knöppel, würdigte die Verdienste des Schachclubs und stellte besonders die Organisation der Schachtage und die gute Jugendarbeit sowie das eigene Vereinsheim als Alleinstellungsmerkmal im Verband heraus.

Direkt nach der Ehrung kehrte Frambach als Teilnehmer am B-Turnier an seinen Spieltisch zurück.

„Hitze macht zu schaffen“

Getränke durften neben den Brettern abgestellt werden. „Die Hitze ist eine konditionelle Herausforderung für die Spieler“. Auch Essen ist während der teilweise stundenlangen Partien möglich, erläutert Philipp Scholz die Regularien. „Grundsätzlich ist eigentlich alles erlaubt, solange es den Gegner nicht stört.“ Während es in früheren Zeiten noch Probleme mit dem Rauchen und Alkohol gab, geht es heute hauptsächlich um die Vermeidung von Betrugsversuchen per Handy. Daher dürfen mobile Geräte nicht auf dem Tisch liegen oder am Mann getragen werden. „Das könnte ansonsten als Betrugsfall gewertet werden“, sagt Scholz. In einigen Fällen der vergangenen Jahre habe es aus diesem Grund nach Hinweisen auch Leibesvisitationen gegeben.

Hoffnungen auf Haßlocher Sieg

Während des Turniers sind viele Spieler auf den Beinen, beobachten die laufenden Partien. Besonderer Anziehungspunkt sind vor allem die fünf Spitzenbretter beim A-Turnier, an denen die Favoriten ihre Partien bestreiten. „Ich würde mich schon sehr wundern, wenn nicht einer unserer drei anwesenden Großmeister gewinnen würde“, tippte der Turnierleiter den Ausgang und dabei auf Sunilduth Lyna Narayanan. Der 28-Jährige stand bereits auf Position 40 der Weltrangliste, zählt zu den vielen Top-Spielern der Schach-Großmacht Indien. Am Ende wurde der in der Bundesliga für den SV Deggendorf antretende Inder seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 6,5 Punkten gegen den nach einem Remis im direkten Vergleich in Runde fünf punktgleichen Großmeister Vitaly Kunin.

„Ich hoffe, dass ein Haßlocher das B-Turnier gewinnt“, war ein weiterer Wunsch von Philipp Scholz, der nach sieben Runden fast in Erfüllung gegangen wäre. Mit Paul Auer musste sich ein lokaler Spieler mit sechs Punkten nur Stephan Ziska aus Darmstadt (6,5 Punkte) geschlagen geben. Klaus Frambach landete nach seiner Ehrung mit 5 Punkten auf Platz elf.