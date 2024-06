Ein „Waterloo“ war diese Premiere keinesfalls. Mit seiner neuen Produktion „Abba klaro“ feierte das Boulevardtheater Deidesheim am Donnerstag im ausverkauften Theatersaal eine rauschende Party, die die Musik der schwedischen Kultgruppe in eine amüsant-skurrile Rahmenhandlung packte und die Besucher von der ersten Sekunde an mitriss.

Die große Wirkung lag nicht zuletzt an dem fantastisch aufspielenden Ensemble, aber auch an den vielen liebevoll ausgearbeiteten Details aus Licht, Technik, Bühnenbild und Kostümen,