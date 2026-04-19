Schon seit Jahren wird auf der Haardt über ein Gemeindezentrum gesprochen, da Räume für Vereine und das Dorfleben fehlen. Ein aktuelles Maklerangebot sorgt für neuen Schwung.

„Balkon der Pfalz“: So nennen die Haardter ihr Weindorf. Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) wird nicht müde, die Vorzüge des Neustadter Ortsteils herauszustellen und immer wieder zu betonen, wie toll sie das ehrenamtliche Engagement der Haardter in vielen Vereinen und bei zahlreichen Veranstaltungen findet. Trotz der vielen Pfunde, mit denen Haardt wuchern kann, gibt es ein Thema, das viele im Dorf seit Jahren plagt: Ein richtiges Gemeindezentrum fehlt. Zwar gibt es Lösungen für das Büro der Ortsverwaltung (Mandelring) und einen Raum für die Sitzungen des Ortsbeirats (ehemalige Fachklinik), doch ein zentraler Anlaufpunkt, an dem Vereine Angebote wie Singstunden oder Gruppentreffen machen können, fehlt.

Vor ein paar Jahren zeichnete sich eine Lösung ab: ein Umbau der ehemaligen Fachklinik. Das Gebäude im Mandelring war ab 2015 als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden. Als der Bedarf nicht mehr so akut war, begannen die Überlegungen – die dann aber Anfang 2022 jäh unterbrochen wurden mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Denn damit war wieder Bedarf vorhanden, Geflüchtete in einer Gemeinschaftsunterkunft unterzubringen.

Einstimmiges Votum im Ortsbeirat

Trotzdem kommt nun wieder Bewegung ins Thema Gemeindezentrum. Dafür gesorgt hat Marc-Finn Klein (SPD). Er hat gesehen, dass an einem historischen Anwesen ein Verkaufsschild des Maklers Engel und Völkers zu finden ist. Konkret geht es um den Mandelring 103. Für Klein wäre das Objekt ideal, um dort ein Haardter Dorfzentrum zu etablieren. Er reichte für die Ortsbeiratssitzung vergangene Woche einen entsprechenden Antrag ein. Diesem wurde auch einstimmig zugestimmt, wie Ortsvorsteherin Kerbeck auf Anfrage informiert. Demnach soll die Stadtverwaltung prüfen, ob das Gebäude gekauft und dann als Haardter Gemeindezentrum genutzt werden kann. „Wir sind alle Realisten und kennen die Finanzlage der Stadt, wollen aber auf diese Möglichkeit aufmerksam machen, das Gebäude hätte Potenzial“, so Kerbeck. Der Ortsbeirat habe den SPD-Antrag gerne angenommen, „da ein Gemeindezentrum ja schon so lange ein Thema für uns ist, der Hauskauf wäre die Chance, das zu realisieren“, sagt Kerbeck. Von der Idee Fachklinik habe man sich verabschiedet, „dieses Gebäude wird ja anderweitig gebraucht“. Die Ortsvorsteherin ergänzt noch: „Wir hätten aber gerne etwas für die Zukunft.“

Marc-Finn Klein freut sich über die Rückendeckung für seinen Vorstoß. Da das Haus über einen Makler angeboten werde, müsse zügig entschieden werden, sonst greife womöglich ein anderer Interessent zu. Für Klein würde man mit dem Mandelring 103 auch an Haardter Geschichte anknüpfen, denn im 19. Jahrhundert befanden sich dort schon einmal Gemeindeverwaltung und Schule. Das Anwesen verfüge über mehrere Räume, die von der Verwaltung, dem Ortsbeirat und den Vereinen genutzt werden könnten. Auf dem Gelände gebe es zudem eine Scheune für Veranstaltungen, gegenüber Parkplätze. „Dies würde dann final den Antrag auf ein Gemeindezentrum ersetzen, der bis heute nicht erfüllt wurde“, so Klein. Der Ball liegt nun bei der Stadtverwaltung. Der Kaufpreis liegt laut Maklerhomepage übrigens bei 385.000 Euro.