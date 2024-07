Eine markante Neustadter Villa erhält eine neue Bestimmung: In den nächsten zwei Jahren werden Handwerker und Arbeiter in der Maximilianstraße 43 ein- und ausgehen. Danach zieht dort eine Denkfabrik ein. Hinter dem ambitionierten Projekt steht ein Unternehmer, der seine Firma in Europa an die Spitze geführt hat.

Die Vorfreude war Jürgen und Herta Heindl deutlich anzusehen. Die Baugenehmigung der Stadt war gerade ein paar Tage alt, da gingen die Arbeiten an ihrem Projekt „Villa Johann“ diese