Die Neustadter Bezirksgruppe des Historischen Vereins will nach der erzwungenen Pause wieder durchstarten. Wer sich die Vorträge Mitte September in der Stiftskirche und Anfang Oktober im Casimirianum anhören möchte, muss schnell sein.

„Unter Beachtung der Regularien für die Corona-Pandemie werden wir unser Programm wieder starten“, sagt Werner Schreiner, Vorsitzender der Bezirksgruppe Neustadt des Historischen Vereins der Pfalz. Den Auftakt macht Michael Cramer, ehemaliger Europaabgeordneter, am 18. September um 19 Uhr in der Neustadter Stiftskirche. Er hält einen Vortrag über die von ihm initiierte historische Radtour „Curtain Trail“ entlang der einstigen Mauer in Berlin und des ehemaligen „Eisernen Vorhangs“. Die 10.000 Kilometer lange Eurovelo-Route 13 führt von der Barentssee an der norwegisch-russischen Grenze bis zum Schwarzen Meer an der bulgarisch-türkischen Grenze durch 20 Länder.

Anmeldungen erforderlich

Eine Anmeldung ist bis zum 10. September per E-Mail an w.schreiner@vrn.de erforderlich. Die zur Verfügung stehenden rund 60 Sitzplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen zugewiesen. Dem Veranstalter nicht bekannte Teilnehmer müssen sich beim Betreten des Veranstaltungsortes ausweisen.

Am 8. Oktober, 19.15 Uhr, hält die Direktorin des Instituts für Pfälzische Geschichte und Volkskunde Kaiserslautern, Sabine Klapp, im Casimirianum einen Vortrag zur Neustadter Stadt und Religionsgeschichte. Das Thema lautet „Fromme Frauen zwischen Kirche und Welt – Beginen in Neustadt vom Mittelalter bis zur Reformationszeit“. Anmeldung per E-Mail an nw.schreiner@t-online.de bis 30. September. Auch die 20 Sitzplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen zugeteilt.