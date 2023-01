Mit der gemeinsam mit dem Museumsförderverein veranstalteten Matinee „Zu Gast bei Liselotte von der Pfalz“ in der Villa Böhm beginnt die Ortsgruppe Neustadt des Historischen Vereins der Pfalz am Sonntag ihr Jahresprogramm (wir berichteten). Ein weiteres Highlight steht schon wenige Tage später in der Martin-Luther-Kirche an.

Punktgenau zum Holocaust-Gedenktag am Freitag, 27. Januar, spricht dann Joachim-Felix Leonhard, Historiker und zeitweiliger Generalsekretär des Goethe-Instituts (2001 bis 2003 sowie (parteiloser) Staatssekretär für Wissenschaft und Kunst in Hessen (von 2003 bis 2007), über den ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt in den Jahren 1963 bis 1965, den er selbst als 19-Jähriger Oberschüler mit seinen Klassenkameraden einen Tag lang vor Ort verfolgen konnte. Später beschäftigte er sich wissenschaftlich mit dem Thema.

Der 20 Monate währende Strafprozess, bei dem 22 Männer auf der Anklagebank saßen, denen NS-Verbrechen im KZ Auschwitz zur Last gelegt wurden, und 221 Überlebende als Zeugen gehört wurden, rückte den millionenfachen Mord der Nationalsozialisten an Juden, Minderheiten und politischen Gegnern erstmals in seinem gesamten Umfang in das Blickfeld der deutschen Öffentlichkeit. Von den 20 verbliebenen Angeklagten wurden schlussendlich 16 zu Zuchthausstrafen verurteilt, sechs davon lebenslang, Leonhard beschreibt in seinem durch Originaltondokumente ergänzten Vortrag die Entwicklungen, aber auch die Verzögerungen, bis es überhaupt soweit war, sowie die Nachwirkungen in der deutschen Gesellschaft. Insbesondere die aufgezeichneten Worte von Opferzeugen vor Gericht „geben uns den Auftrag, heute und in Zukunft Hass und Ausgrenzung entschieden entgegenzutreten“, sagt er. Der Vortrag wurde durch das weitreichende Netzwerk des Bezirksgruppen-Vorsitzenden Werner Schreiner ermöglicht. Er beginnt um 19.15 Uhr. Anmeldung bis spätestens 25. Januar unter nw.schreiner@t-online.de.

Drei weitere Vorträge und eine Exkursion

Das weitere Jahresprogramm steht noch nicht in allen Einzelheiten. Sicher sind aber schon jetzt drei weitere Vorträge, die alle im Casimirianum stattfinden und um 19.15 Uhr beginnen. Am 12. April stellt Werner Transier, langjähriger Sammlungsleiter der Bereiche Judaika und Numismatik im Historischen Museum der Pfalz in Speyer, die seltenen, zwischen 1674 und 1863 entstandenen Rheingoldprägungen der Kurpfalz und Bayerns vor. Am 17. Mai spricht Werner Schreiner selbst über die deutsch-französischen Verträge und die Zusammenarbeit mit Burgund und speziell Mâcon. Und am 19. Juli stellt der Heimatforscher Axel Rehe die Neustadter Bildhauerfamilie Steger vor. Nachgeholt werden soll zudem am 28. Februar endlich die mehrfach verschobene Exkursion nach Straßburg unter anderem mit Besuch der wilhelminischen „Regierungsbauten“ an der Place de la République. Auch für diese Veranstaltungen ist frühzeitige Anmeldung unter nw.schreiner@t-online.de empfohlen.