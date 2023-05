Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Hambacher Schloss kümmert sich künftig erstmals ein festangestellter Historiker um die Ausstellung, die Veranstaltungen sowie allgemein die Demokratie-Vermittlung. Er heißt Kristian Buchna, stammt ursprünglich aus Norddeutschland und zeigt sich schon jetzt begeistert von seinem neuen Arbeitsplatz.

„Es ist ein Privileg, an so einem geschichtsträchtigen Ort zu arbeiten“, sagt der 37-Jährige, der am Montag seinen Dienst im Schloss antreten wird. Dort warten gleich jede Menge