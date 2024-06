Am kommenden Wochenende finden zum dritten Mal die „German Open Hip Hop Championships“ des Deutschen Amateur Turnieramts (DAT) in Neustadt statt.

Vom 7. bis zum 9. Juni ist der Saalbau fest in Tänzerhand und Austragungsort eines der größten Tanzturniere Europas. Veranstaltet wird der Wettbewerb von der Neustadter Tanzschule „Tanzmanufaktur“. Knapp 3000 Tänzerinnen und Tänzer an drei Turniertagen in den Kategorien Solo, Duo, Smallgroup oder Formationen in verschiedenen Altersklassen an den Start gehen.

Der Wettbewerb wird in diesem Jahr größer werden als in der Vergangenheit, kündigt der Veranstalter an. Viele Tanzschulen und Vereine hätten nach Ende der Corona-Kontaktbeschränkungen zunächst harte Wiederaufbauarbeit leisten müssen. Die meisten Teams seien etwa neun Monate damit beschäftigt, eine Choreographie zu erarbeiten.

Nachwuchs stark vertreten

In diesem Jahr seien vor allem die Wettkämpfe der Kids (zehn bis zwölf Jahre) mit einem deutlich größeren Startfeld besetzt als gewöhnlich. „Es ist schön, zu sehen, dass wir auf den Nachwuchs setzen können. Natürlich freuen wir uns auch riesig über langjährige, treue Teilnehmer“, sagt Veranstalter und Moderator Timo Bertram-Breuer. Auch die Tanzmanufaktur schickt Mannschaften ins Rennen. Insgesamt stehen für die Neustadter Tanzschule 165 Tänzerinnen und Tänzer zwischen sechs und 50 Jahren in neun Mannschaften sowie als Solisten oder im Duo auf der großen Saalbaubühne.

Etwa 3500 Eintrittskarten seien seit Vorverkaufsstart an die mitreisenden Fans verkauft worden. Die Turniere am Samstag und Sonntag sind bereits restlos ausverkauft. Wenige Restkarten für die Wettkämpfe: Solo, Duo und Smallgroup gibt es unter www.dat-german-open.de.