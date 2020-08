Ein Mußbacher hatte sich in der jüngsten RHEINPFALZ-Berichterstattung über die regelmäßigen Müllablagerungen an der Sitzgruppe am Ortsausgang von Mußbach in Richtung Meckenheim geärgert. Ortsvorsteher Dirk Herber (CDU) hatte seinen Vorschlag, in dem betroffenen Bereich einen Mülleimer aufzustellen, abgelehnt. Es gebe verschiedene Gründe, die dagegen sprechen. Nun wurden dort stattdessen Hinweisschilder aufgestellt, um die Menschen dafür zu sensibilisieren, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen, statt sie dort liegen zu lassen, wie Herber gegenüber der RHEINPFALZ berichtet.