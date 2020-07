Bei einem Einsatz am frühen Samstagmorgen entdeckte die Polizei Hinweise auf nicht artgerechte Tierhaltung in einer Wohnung in Lambrecht. Die Beamten waren vom Vermieter der Wohnung darüber informiert worden, dass in einem gekippten Fenster eine Katze feststecke. Nur mit Hilfe der Feuerwehr und durch die gewaltsame Öffnung des Fensters konnte die offensichtlich schwer verletzte Katze befreit und gerettet werden. Die Mieterin der Wohnung war laut Polizei nicht vor Ort. Im Haushalt befanden sich weitere Haustiere, und die Beamten fanden Hinweise auf eine nicht artgerechte Tierhaltung vor. Deshalb wurde das Veterinäramt verständigt, heißt es in einer Polizeimeldung.