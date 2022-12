Der Weihnachtsmarkt in der Hintergasse, den die Anwohner rund um Alma Hörnschemeyer seit Jahren organisieren, stieß erneut auf große Resonanz. Es gab kulinarische Leckereien und handwerkliche Produkte. Zudem war die Hintergasse festlich geschmückt worden. Der Erlös vom Samstag wird gespendet: In diesem Jahr gehen 1066 Euro an den Kinderschutzbund.