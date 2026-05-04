Mit einer kleinen Pflanzaktion haben Ralf Schupp (Blumen Schupp), Landtagsabgeordneter Dirk Herber und Mandelblütenprinzessin Isabel Zimprich bei Blumen Schupp in Gimmeldingen die Beet- und Balkonpflanzensaison eröffnet. Gepflanzt wurde Himmelsleuchten – die Balkonpflanze des Jahres. Dabei handelt es sich eine buschig bis leicht hängend wachsende Neuzüchtung des Zauberglöckchens (Calibrachoa). Der Landesverband Gartenbau veranstaltet jedes Frühjahr in einem seiner Betriebe die Saisoneröffnung. Schupp stellte den Gästen seinen Betrieb vor und zeigte dessen Entwicklung auf. Karoline Heiser, Präsidentin des Landesverbands Gartenbau, hob die Bedeutung des Gartenbaus als wirtschaftliche Kraft ein. Der Gartenbau umfasse sieben Fachrichtungen: Zierpflanzenproduktion, Friedhofsgartenbau, Staudengartenbau, Baumschulen, Garten- und Landschaftsbau, Obstbau und Gemüsebau.