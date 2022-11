Der Arbeitskreis Ukraine-Pfalz der protestantischen Kirche bereitet mit der protestantischen Kirchengemeinde Lachen-Speyerdorf seinen nächsten Hilfstransport ins Kriegsgebiet vor.

Im März waren Ehrenamtliche aus Lachen-Speyerdorf zum ersten Mal in der Ukraine, um Hilfsgüter zu den vom Krieg betroffenen Menschen zu bringen. Die Hilfsbereitschaft war damals überwältigend. Doch noch immer bombardiert Russland ukrainische Landstriche. Daher wollen die Helfer sich am 2. Dezember erneut mit einem 12,5-Tonnen-Lkw voller Hilfsgüter auf den Weg machen. Zunächst geht es nach Ungarn, in die Nähe der ukrainischen Grenze. Von dort werden die Spenden dann nach Transkarpatien, eine Region in der West-Ukraine, gebracht.

Der Arbeitskreis pflegt seit mehr als 30 Jahren Kontakte in die Ukraine. „Wir wissen, dass die Sachen ankommen“, versichert Carsten Hofsäß aus Lachen-Speyerdorf vom Arbeitskreis. Er selbst besuchte im Juni und August das Land. Ein Teil der Hilfsgüter kommt Binnenflüchtlingen zugute, die aus den umkämpften Gebieten kommen und in Transkarpatien Schutz suchen. Ein anderer Teil wird ins Landesinnere gebracht.

Gesucht: Zahnarztpraxis

Die Menschen in der Ukraine brauchen verschiedene Dinge: haltbare Lebensmittel wie Konserven, Instant-Suppen oder Nudeln, Waschpulver, Geschirrspülmittel, Toilettenpapier und andere Hygieneprodukte, Winterkleidung, Heizgeräte, Decken und Schlafsäcke, Tablets, Laptops, Mobiltelefone und Powerbanks, Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial wie Pflaster, Binden, Verbände. „Rollatoren haben wir schon“, sagt Hofsäß.

Daneben bitten Kirchengemeinde und Arbeitskreis um Geldspenden, mit denen sie Organisationen und Einrichtungen in der Ukraine finanziell unterstützen. Mit dem Geld können vor Ort Grundnahrungsmittel wie Mehl, Öl, Kartoffeln, Brot und Wasser gekauft werden. Und es gibt noch einen besonderen Auftrag: Denn eine ganze Zahnarztpraxis soll im Januar in die Ukraine transportiert werden. Alles wurde organisiert, weil eine Zahnärztin ihre Praxis-Ausstattung angeboten hatte, weil sie keinen Nachfolger fand. Kaum war alles geregelt, zog die Ärztin ihr Angebot zurück – es gab nun doch einen Interessenten für die Praxis. Hofsäß hat Kontakt mit der kassenzahnärztlichen Vereinigung aufgenommen, um über sie und andere Spender doch an Praxis-Einrichtungsgegenstände zu kommen.

Info

Spenden für den Transport am 2. Dezember können bis Freitag jeweils von 18 bis 19 Uhr in Lachen-Speyerdorf an der Halle hinter dem Lidl (Beschilderung ab Conrad-Freytag-Straße folgen) abgegeben werden. Ansprechpartner für die Zahnarztpraxis-Ausstattung ist Pfarrer Stephan Oberlinger, Telefon 06327 976909.