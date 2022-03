Wohin können sich Geflüchtete aus der Ukraine wenden? Wohin diejenigen, die helfen wollen? Mit einem Online-Portal möchte die Stadt Neustadt die Kommunikation zwischen Hilfesuchenden und Helfern erleichtern. In Gimmeldingen werden derweil weitere Spenden benötigt.

Die Stadt Neustadt rechnet nach eigenen Angaben in den kommenden Wochen mit vielen weiteren Menschen aus der Ukraine. Um die Kommunikation zu erleichtern und die zahlreichen Hilfsangebote zu koordinieren, hat die Stadt ein Ukraine-Hilfsportal eingerichtet. Es ist ab sofort unter https://ehrenamt.neustadt.eu/ freigeschaltet. Als Vorbild diente die Stadt Landau, die das Portal bereits erfolgreich nutze.

Bürger können darüber Hilfsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine einstellen – Wohnungsangebote, Kleidung, Spielzeuge, Übersetzungsdienste, Jobangebote oder Spendenaktionen. Über ein Formular werden die Angebote genau beschrieben und gegebenenfalls um Fotos ergänzt. Für die Kontaktaufnahme werden persönliche Daten hinterlegt, die jedoch nicht veröffentlicht werden. Nachdem die Angebote geprüft und freigeschaltet worden sind, werden sie ins Ukrainische übersetzt. Dafür sucht die Stadt Übersetzer. Interessierte können sich an chefredaktion@neustadt.eu wenden.

Spendenaufruf für Basar

Weitere Hilfsmöglichkeiten und -angebote finden sich zudem unter www.neustadt.eu/ukraine. Für Anfragen zur Ukraine-Hilfe ist von montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr, die Hotline 06321/855-1891 geschaltet, E-Mail an ukrainehilfe@neustadt.eu. Geldspenden können unter dem Verwendungszweck „Spende für Ukraine“ an das Konto der Stadtkasse bei der Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03, überwiesen werden.

Derweil war am Dienstag beim Spendenbasar in der Gimmeldinger Meerspinnhalle laut Ortsvorsteherin Claudia Albrecht sehr viel los, weshalb die Vorräte „zusehends schwinden“. Deshalb bittet sie erneut um Spenden. Benötigt werden Waschmittel, Haarshampoo, Einwegrasierer, Deo, Kaffee, Tee, Lebensmittel, Kochplatten, Föhn, Bügeleisen und Wasserkocher. Abgegeben werden können die Spenden in der Meerspinnhalle dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr.