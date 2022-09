Für arme Neustadter ist die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick ein wichtiger Anlaufpunkt: Hier bekommen sie Mahlzeiten und eine Aufenthaltmöglichkeit. Die Einrichtung lebt vor allem von Spenden. Doch daran hapert es derzeit.

Soziale Arbeit im Dauerkrisenmodus: So beschreibt Lichtblick-Leiter Robin Rothe die Herausforderung der vergangen Jahre. „Wir merken, dass das schlaucht“, betont er. Rothe sagt dies mit Blick auf die rund 70 Mitarbeiter und Helfer in der Tagesbegegnungsstätte sowie bei den anderen Angeboten. Er sagt dies aber speziell mit Blick auf die zunehmend ausbleibende Unterstützung von Spendern.

Träger des Lichtblicks ist das protestantische Dekanat Neustadt. Die Leitungsstelle und ein Teil der Sachkosten werden über die Stadt Neustadt finanziert. Weitere Unterstützung kommt vom Jobcenter und Landkreis Bad Dürkheim. Aber Spenden sind die Hauptsäule zur Finanzierung der Projekte und Angebote. Und genau hier hapere es momentan, bedauert Rothe, obwohl die Einrichtung angesichts der horrenden Energiepreise und der steigenden Inflation vor einem Winter voller Herausforderungen stehe.

„Mache mir Sorgen“

„Ich mache mir tatsächlich Sorgen“, sagt Rothe. Die Corona-Pandemie sei zwar eine große logistische und somit auch teure Herausforderung gewesen, aber man habe sich auf viele Spender verlassen können. Mit der Ahrtal-Katastrophe im Sommer 2021 sei vielen bewusst geworden, „wie nah die Klimakrise“ schon sei. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Unsicherheiten für den Lichtblick begonnen, so Rothe. Denn für die Opfer des Hochwassers sei viel gespendet worden. Später habe es viel Solidarität für ukrainische Kriegsflüchtlinge gegeben. Für die Neustadter Einrichtungen hingegen seien die Zuwendungen immer häufiger ausgeblieben, sagt Rothe. 2021 habe man das am Ende dank der sehr hohen Spendenbereitschaft zur Weihnachtszeit auffangen können. „Die vielen kleinen Privatspenden halten uns am Leben.“

Für dieses Jahr ist Robin Rothe da skeptisch: Aufgrund der Energiekrise und der gestiegenen Kosten für den Alltag „haben viele einfach nichts mehr, was sie spenden können“. Man spüre das schon jetzt, sagt Rothe: „Im Vergleich zum September des Vorjahres fehlen uns 25.000 Euro an Spendengeldern.“ Er wolle weder klagen noch jemanden kritisieren, betont Rothe: „Ich verstehe alle, die sich Sorgen machen oder nun einfach selbst weniger haben.“ Allerdings müsse er seine Stimme erheben und aufzeigen, welche Folgen die Konzentration auf nationale oder internationale Krisen für lokale Einrichtungen habe. Aufgrund der großen wirtschaftlichen Sorgen erwarte er für 2022 auch keine große Spendenbereitschaft zu Weihnachten.

„Werden da sein“

Dabei werde die Tagesbegegnungsstätte in den kommenden Monaten wohl so stark gefragt sein wie nie zuvor, erwartet Rothe. Während im Lichtblick-Innenhof in der Amalienstraße 3 noch am neuen Aufenthaltsraum gebaut wird, wird das ehemalige Reisebüro in der Amalienstraße 5 als Aufenthalts- und Essensraum genutzt. „Wir werden auch den ganzen Winter über da sein und den Raum heizen“, verspricht Rothe. Viele ärmere Neustadter seien auf den Lichtblick sowie das kostenlose Frühstück und das günstige Mittagessen angewiesen: „Unsere Besucher wärmen und halten sich hier auf, weil sie sich die Heizung daheim nicht leisten können.“

Auch in der Einrichtung werde auf den sorgsamen Energieverbrauch geachtet, versichert Rothe, aber für „unsere Besucher werden und wollen wir da sein. Was dann im Frühjahr ist, wenn wir die Jahresrechnung bekommen, werden wir dann sehen.“

Spenden

Tagesbegegnungsstätte Lichtblick, Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE86 5465 1240 0005 2888 57.