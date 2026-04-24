Das Frauenzentrum erhält Geld für seine Kinderinterventionsstelle. Die Stadt löst damit ein Versprechen ein, im städtischen Haushalt waren die Mittel noch verweigert worden.

Seit September gibt es am Frauenzentrum Neustadt ein Hilfsangebot für Kinder aus gewaltgeprägten Familien. Diese Kinderinterventionsstelle (KIST) richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren sowie an gewaltbetroffene Eltern mit jüngeren Kindern aus Neustadt und dem Kreis Bad Dürkheim. 234 Kinder aus Neustadt und dem Kreis lebten nach Daten des Frauenzentrums im Jahr 2024 in Haushalten, in denen Gewalt den Alltag bestimmt, die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Amra Rapp-Ibrasimovic, die Leiterin der Frauenzentrums, berichtete der RHEINPFALZ im vergangenen Jahr, dass bereits zwei Wochen nach dem Start die Kapazitäten für die nächsten Monate schon ausgeschöpft waren.

Neben der Tatsache, dass die Nachfrage über dem Angebot lag, gab es ein weiteres Problem: Die KIST wurde über Spenden finanziert. Ob sie für 2026 aufrechterhalten werden konnte, war daher unklar. Die Grünen-Fraktion im Stadtrat stellte daher im Dezember den Antrag, im städtischen Haushalt die Kosten für eine feste halbe Stelle in der KIST vorzusehen. Das lehnte der Stadtrat allerdings auf Empfehlung der Verwaltung ab. Bürgermeister Stefan Ulrich (CDU) argumentierte, dass sich das Land ab 2027 über das Gewalthilfegesetz dauerhaft finanziell für die KIST engagieren müsse. Seine Befürchtung war, dass diese Förderung wegfalle, wenn man in Mainz sehe, dass die Stadt das Angebot schon finanziert. Dem schloss sich Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) an, sagte aber zu, dass eine Lösung gefunden werde.

7500 Euro aus Stiftungsmitteln

Die gibt es nun tatsächlich. Der Hauptausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass aus den Mitteln der Stiftung für Kultur, Soziales und Sport der Stadt 7500 Euro zur Unterstützung der KIST bereitgestellt werden. Auch vom Kreis Bad Dürkheim gibt es demnach den gleichen Betrag, um das Angebot in diesem Jahr zu sichern. Den Angaben zufolge werden dort aktuell acht Kinder betreut, die in ihrer Familie mittelbar oder unmittelbar Gewalt gegen sich oder ihre Mutter erleben mussten. Kreis und Stadt gehen davon aus, dass das Land ab 2027 die Interventionsstelle dauerhaft finanziert.

„Die grüne Fraktion freut sich, dass das Versprechen eingelöst wurde“, sagte Fraktionssprecher Rainer Grun-Marquardt im Hauptausschuss. Er betonte die Bedeutung des Angebots: „Gewaltprävention und Kinderschutz sollten Pflichtaufgaben einer sozialen Stadtgesellschaft sein und nicht von Projektmitteln abhängen.“ Bei aller Freude über die Finanzierung für dieses Jahr sähen die Grünen aber weiterhin die Notwendigkeit, eine halbe Stelle dauerhaft zu finanzieren. „Die nun gewährte Einmalzahlung sichert zwar den Status quo, löst aber nicht das Problem der fehlenden Reichweite und Qualitätssicherung, die nur durch mehr qualifiziertes Personal (Sozialpädagoginnen, Psychologinnen) nachhaltig gewährleistet werden kann“, heißt es auch in einer Stellungnahme Grun-Marquardts im Nachgang zur Sitzung. Die Grünen fordern darin die Verwaltung auf, nicht auf das Land zu warten, sondern zu prüfen, ob die Stelle perspektivisch über ein verlängertes Sozialraumbudget abgesichert werden könne.

Mit Blick auf die in Aussicht gestellte Förderung durch das Land ab kommenden Jahr, sagte der Grünen-Fraktionssprecher im Ausschuss, dass man hier „auf das Prinzip Hoffnung“ setze. Bürgermeister Ulrich erwiderte, dass man die Finanzierung aus Mainz schon erwarten könne, denn der Bund habe den Ländern Geld dafür bereitgestellt. „Wir gehen davon aus, dass die Mittel dann auch kommen“, sagte Ulrich.