Der Neustadter Verein „Wir gegen Altersarmut“ plant ein neues Angebot für Menschen ab 65 Jahren. Hintergrund der Initiative sind aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts, wonach in Deutschland mehr als sieben Millionen Rentnerinnen und Rentner monatlich mit weniger als 1250 Euro netto auskommen müssen. Der Neustadter Verein will Senioren, die in eine schwierige finanzielle Situation geraten sind, eine Anlaufstelle im Mehrgenerationenhaus (Von-Hartmann-Straße 11) bieten und schnelle Hilfe ermöglichen. Schon kleine Vorkommnisse, wie ein krankes Haustier oder ein defektes Haushaltsgerät, können finanzielle Herausforderungen bedeuten. Dem Verein Altersarmut ist es daher wichtig, Hilfe anzubieten, ohne die Gründe zu hinterfragen. Mit den Betroffenen wird in einem vertraulichen Beratungsgespräch über den Unterstützungsbedarf gesprochen und nach Lösungen gesucht. Hilfesuchende können montags von 14 bis 17 Uhr ins Mehrgenerationenhaus kommen. Weitere Informationen per E-Mail an info@wir-gegen-altersarmut.de.