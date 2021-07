Die Hilfsbereitschaft nach der Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz sowie im angrenzenden Nordrhein-Westfalen ist riesig. Auch Menschen aus Neustadt und seiner Region haben sich einiges einfallen lassen. Fünf Beispiele.

Das Neustadter Modehaus Jacob plant für September eine Tombola. Neben etlichen Sachpreisen soll eine „Pfälzer Freiheit“ der Hauptgewinn sein. Inhaber Jochen Stahler schwebt vor, Lose für fünf Euro das Stück zu verkaufen. Der Gesamterlös soll über das städtische Spendenkonto an die Eifel-Gemeinde Mayschoß gehen. Vielleicht stehe bis dorthin auch schon fest, ob ein konkretes Projekt unterstützt werden kann, so der Einzelhändler. Dass die Aktion erst im September laufen soll, hat seinen Grund: Dann seien die Ferien vorbei, die Nachfrage an Losen könnte höher sein. Was eine „Pfälzer Freiheit“ im Normalfall kostet? „Rund 3500 Euro“, so Stahler.

T-Shirt mit Pfiff

Drei Männer Anfang 20 tun sich 2019 zusammen, um das „Project Pfalz“ zu gründen. Aus dem Plan, Veranstaltungen zu organisieren, wird wegen Corona erst einmal nichts. Eric Schreber, Jonas Sell und Max Hemmer aus Maikammer bedrucken stattdessen Oberteile mit dem „Project Pfalz“-Aufdruck. Mit dem Verkauf der T-Shirts wollen sie nun Flutopfer aus der Verbandsgemeinde Adenau unterstützen. Dort ist die Verbandsgemeinde-Feuerwehr Maikammer im Einsatz. „Wir haben Bilder gesehen, wie es dort aussieht, und wollen helfen“, sagt Sell. Ein T-Shirt kostet 25 Euro inklusive Lieferung. Zehn Euro werden gespendet. Bestellung:www.project-pfalz.de/spendenaktion.

Die richtigen Handschuhe

Unmittelbar Hilfe geleistet hat Marika Blix aus Neustadt. Sie betreibt ein Unternehmen für Berufskleidung und Arbeitsschutz. Als sie die Hochwasser-Bilder im Fernsehen sah, stellte sie fest: „Ganz viele Helfer hatten keine Handschuhe.“ Deshalb stiftete sie 130 Paar Arbeitsschutz-Handschuhe, die beispielsweise säurefest sind. Über die Kreisverwaltung Bad Dürkheim und das DRK wurden sie an all jene ausgeteilt, die sie dringend brauchten.

Geld für Winzer

Dass der Neustadter Meininger-Verlag nicht untätig bleibt, stand für die Geschäftsleitung außer Frage. Aus dem Erlös eines Wein-Benefizverkaufs Anfang Juli spendete er 10.000 Euro für von der Flutkatastrophe in ihrer Existenz bedrohte Weingüter an der Ahr.

Musik in Brauchbar

Ein Benefiz-Konzert für die Hochwasserhilfe Rheinland-Pfalz startet am Mittwoch, 28. Juli, um 20 Uhr in der Neustadter Brauchbar. Mit dabei sind Lars Müller (Cajon), Tim und Kai Kosack (Gitarre/Bass), Dani Weisenburger (Gesang) und Mark Selinger (Gesang). Besucher sind aufgefordert, zehn Euro zu spenden, außerdem dienen zehn Prozent des Umsatzes dem guten Zweck.