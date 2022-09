In Zusammenhang mit der Cittaslow-Bewegung in Deidesheim beschäftigten sich Kinder und Erzieherinnen der städtische Kindertagesstätte „Vogelnest“ seit über einem Jahr mit dem Thema „Unsere Erde“. Mit dem Bienenretter-Automat haben sich die „Vogelnest“-Bewohner nun einen weiteren Wunsch erfüllt. Seit ein paar Tagen hängt am Zaun der Betreuungseinrichtung in der Turmstrasse 2a ein leuchtend gelber umgebauter Kaugummiautomat, an dem sich jeder Naturliebhaber für 50 Cent eine mit Blumensamen gefüllte Kapsel ziehen kann. Diese Samen darf dieser im eigenen Garten, am Wegesrand oder auf freien Flächen verteilen So soll ein vielseitiges Blütenangebot für Bienen geschaffen werden. Die leeren Plastikkapseln sind anschließend wieder über den gelben Briefkasten zurückzugeben, der neben dem Spenderautomaten hängt. Sie können dann nämlich einfach wiederverwendet werden. Die Kinder und Erzieherinnen freuen sich „über viele blühende Gärten und Flächen für die Wildbienen“. Mit dieser Aktion wollen die Erzieherinnen bei den Kindern den Gedanken der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes fördern. Die Kindertagesstätte hat in der Vergangenheit kleine und größere Projekte in diesem Themenbereich umgesetzt. Nähere Informationen zu dem Projekt gibt es unter www.bienenretter.com/bienenautomat