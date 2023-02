Demnächst im Saalbau: Gitarrist und Sänger Žiga Stanonik und Schlagzeuger und Sänger Gasper Oblak. Wie? Keine Ahnung wer das ist? Okay, Sänger und Gitarrist Robert McKenzie ist ebenfalls mit dabei. Auch nicht bekannt? Trotzdem sollte man sich den Auftritt der Genannten nicht entgehen lassen.

Denn immerhin den vierten Mann, den sie mitbringen, hat man garantiert schon im Radio gehört und vielleicht sogar live gesehen. Bassist und Sänger Ernie Mendillo war nämlich 30 Jahre lang Mitglied der New Yorker Band „The Brandos“, die mit Alben wie „Honor Among Thieves“ oder „Gunfire At Midnight“ von sich reden machte und nach mehreren Auftritten in Neustadt hier schon beinahe legendären Ruf genießt. Mendillo verließ die „Brandos“ 2015. Schon wesentlich länger, seit fast 25 Jahren nämlich, wohnt er in Slowenien, wo er den ebenfalls dort lebenden und aus New York stammenden Robert McKenzie kennenlernte.

Wie das bei Musikern so ist, jammten sie zunächst ein wenig zusammen und fanden dabei heraus, dass sie die Vorliebe für die Songs der „Beatles“ teilen. Von nun an war es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Gründung einer „Beatles“-Tributeband mit Mendillo als Paul McCartney und McKenzie als John Lennon im Verbund mit ein paar ortsansässigen Musikern. Die waren mit Stanonik (George Harrison-Double) und Oblak (in der Rolle des Ringo Starr) bald gefunden. „Help!“ heißt das gemeinsame Projekt, mit dem das Quartett seither recht erfolgreich durch Europa tourt.

Das Repertoire von „Help!“ setzt sich aus allen Schaffensphasen der Original-Fab Four zusammen und reicht von Beat über Psychedelic bis hin zu Rock und Pop. Die Musiker gehen dazu in dem Original nachempfundener Kleidung und dazugehörigen Frisuren auf die Bühne. Auch ihr Instrumentarium haben sie entsprechend angepasst. Rund 40 Songs, von „Can’t Buy Me Love“ über „Yesterday“ bis hin zu „Hey Jude“ werden gespielt. Natürlich fehlt auch das namensgebende „Help!“ nicht auf der Spielliste.

Termin

„Help! - A Beatles Tribute“ kommt am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr in den Saalbau nach Neustadt – auf Einladung des Neustadter Veranstalters Christoph Schmid. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in Neustadt bei Tabak Weiss und der Buchhandlung Quodlibet, online unter www.reservix.de.