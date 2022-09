HG. Butzko, der „Hirnschrittmacher des deutschen Kabarett“ aus Gelsenkirchen, stellt am Freitag, 23. September, um 20.30 Uhr in der Reihe „Kabarettissimo“ im Mußbacher Herrenhof sein neues Programm mit dem schlichten Titel „Ach ja!“ vor. Wer kennt nicht den Spruch: „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen“? Aber wer konnte damit rechnen, dass die Blagen das ernst nehmen, und bloß, weil wir über unsere Verhältnisse gelebt haben, nun auf einmal keinen Kredit mehr gewähren. Da stellt sich doch die Frage: Wie konnte es nur so weit kommen? Und weil Butzko vor 25 Jahren anfing, Kabarett zu machen, wagt er jetzt einen Blick in die Mahnbescheide des letzten Vierteljahrhunderts und beleuchtet noch mal die Lügen, Vertuschungen und falschen Versprechungen aus Politik, Wirtschaft und Medien. Natürlich nicht alle. Denn dann würde das Programm ja Tage dauern. Karten (23 Euro) bei Tabak Weiss in Neustadt (06321 2942) oder online zum Selberbuchen unter www.kabarettissimo.de/tickets.

