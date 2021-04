Der Königsbacher CDU-Ortsverband hat trotz der Corona-Pandemie sein traditionelles Hexenessen nicht absagen wollen. Coronagerecht schwenkte die Union aber auf eine Liefervariante um. Vorsitzender Stephan Koppenhöfer ist von der Resonanz begeistert: 220 Bestellungen sind eingegangen. 15 Helfer werden sich am Freitag darum kümmern, dass die Portionen bis zum Abend bei den hungrigen Königsbachern sind. Ab mittags wird gegrillt, zudem sind abends fünf Teams für den Lieferservice unterwegs. Koppenhöfer freut sich, dass das Angebot im Ort so gut angenommen wird. Man sei nach dem „Heringsessen to go“ und den damals 100 Bestellungen motiviert gewesen, auch das Hexenessen unter Pandemiebedingungen anzubieten. „Die Resonanz hat uns alle überrascht“, sagt Koppenhöfer. Die CDU achte bei der Aktion streng auf alle Hygieneregeln: Die Spießbraten-Portionen wurden vorab bezahlt, die Helfer geben die Mahlzeiten direkt an der Haustür ab.