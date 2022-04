Die Klinik für Innere Medizin I am Hetzelstift in Neustadt ist erneut als Schwerpunkt Hypertonie (Bluthochdruck) zertifiziert worden. Für Chefarzt Hubertus von Korn ein wichtiger Erfolg: „Eine solche Auszeichnung findet sich sonst nur an Kliniken der Maximalversorgung, weshalb dies für das Neustadter Klinikum einen besonderen Erfolg darstellt.“ Bluthochdruck sei eine ernstzunehmende Erkrankung. Man müsse sie behandeln, da Bluthochdruck die Gefäße schädigen könne. Die Folge könnten Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Nierenschäden sein. Mit der Zertifizierung sei dem Neustadter Krankenhaus bescheinigt worden, dass es über hohe Standards bei der Therapie des Krankheitsbilds verfüge und verschiedene Fachbereiche bei der Behandlung zusammenarbeiten. Die aktuelle Zertifizierung ist bis Februar 2025 gültig, dann erfolgt die nächste Überprüfung.