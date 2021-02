Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift nimmt seit Montag schrittweise den Regelbetrieb wieder auf. Seit Mitte Januar hatte wegen einer hohen Corona-Infektionsrate unter den Mitarbeitern ein Aufnahmestopp gegolten mit Ausnahme schwerer Notfälle, der Zentralen Notaufnahme und des Kreißsaals. Wie das Krankenhaus am Montag mitteilte, sind frischgebackene Väter ab sofort auch wieder als Besucher willkommen. Zuletzt durften sie nur im Kreißsaal dabei sein und mussten nach der Geburt das Klinikum wieder verlassen. Voraussetzung für den Besuch ist ein Antigen-Schnelltest. Laut Hetzelstift erhalten die Väter den Test in dafür eingerichteten Räumen der Elternschule, sobald sie am Krankenhaus-Eingang das Formular zur Selbstauskunft ausgefüllt haben. Sobald das negative Ergebnis vorliegt, können die Väter ihre Partnerin in deren Patientenzimmer besuchen, und zwar täglich zwischen 14 und 16 Uhr. Auch bei Kaiserschnitten könne der werdende Vater nach einem Schnelltest seine Partnerin wieder bei der Geburt begleiten.