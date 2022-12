Für viele Patienten löst Vorhofflimmern gerade beim ersten Auftreten Angst und Beklemmung aus, wenn das Herzstolpern plötzlich einsetzt und es zu heftigen Schlägen bis in den Hals hinauf, Druckgefühl im Brustkorb und Luftnot kommt. Welche Ursachen dahinterstecken können und welche Therapiemöglichkeiten es gibt, erläutert Hubertus von Korn, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am Marienhaus Klinikum Hetzelstift, am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr im Herrenhof in Mußbach. Nach dem Vortrag beantwortet der Kardiologe auch Fragen. Vorhofflimmern ist eine ernstzunehmende Herzrhythmusstörung, die unbehandelt zur lebensbedrohlichen Gefahr werden und zum Schlaganfall führen kann. In Deutschland leiden schätzungsweise 1,5 bis 2 Millionen Menschen an Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung.