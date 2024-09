Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift lässt derzeit eine Vortragsreihe wieder aufleben, die während der Corona-Pandemie eingeschlafen ist. Bei den nächsten Terminen geht es um das Engagement für Ghana und die Segnungen moderner Technik.

„Wenn man das mal gemacht hat, lässt einen das nicht wieder los.“ Das sagt Christoph Justinger, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie, Proktologie, am Marienhaus Klinikum Hetzelstift über seinen Einsatz in Ghana im vergangenen Jahr. Seit 2006 engagiert sich ein ehrenamtliches Team aus Ärzten und Pflegekräften um den Neustadter Anästhesisten Andreas Scholhölter in Agroyesum, einem Dorf in dem westafrikanischen Land. Im vergangenen Jahr operierten die Neustadter zwei Wochen lang in der dortigen Klinik und schulten das medizinische Personal. In der afrikanischen Klinik fehle viel, vor allem Fachkräfte, sagt Justinger, der 2023 das erste Mal dabei war.

„Auf eine Reise nach Afrika wollen wir auch die Zuhörer mitnehmen“, sagt der Chefarzt über den kostenlosen Vortrag, der am Mittwoch, 11. September, um 16 Uhr im GDA Wohnstift (Haardter Straße 6) geplant ist. Man wolle zeigen, was die Neustadter Hilfe zur Selbsthilfe verändere. Außerdem will das Team Spenden sammeln. Denn im Herbst 2025 möchte das Hetzelstift-Team zum nächsten Einsatz aufbrechen, doch dafür braucht es Geld für Material und medizinische Instrumente. In der ghanaischen Klinik sei davon nämlich kaum etwas vorhanden. Da das Material per Schiffscontainer nach Afrika gebracht wird, müsse es rechtzeitig auf die Reise geschickt werden, sagt Justinger.

Band „Zirkel 22“ spielt für Ghana-Einsatz

Spenden für den Afrika-Einsatz werden zudem bei einem „After Work Event“ am Samstag, 14. September, von 14 bis 22 Uhr im Soku gesammelt. Dort spielt die Band „Zirkel 22“. Die Veranstaltung habe Scholhölters Sohn initiiert, berichtet Justinger.

Bei einem weiteren Vortrag geht es am Mittwoch, 18. September, von 16 bis 18 Uhr um Medizintechnik. „Moderne Chirurgie – Wenn der Roboter dem Chirurgen hilft“ ist das Thema in der Cafeteria im Altbau des Hetzelstifts.

Neben Justinger referieren Gerald Staudenmaier, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, sowie Tobias Lingenfelder, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie, über die Einsatzmöglichkeiten. Justinger sagt, der Roboter sei „die moderne Weiterentwicklung der minimalinvasiven Chirurgie“. Er ermögliche bessere Operationen, „von der sich die Patienten sehr schnell erholen“.