Das Marienhaus-Klinikum Hetzelstift in Neustadt bereitet sich aufgrund der Corona-Pandemie auf eine größere Auslastung der Intensivbetten vor. Weil dafür Personal aus anderen Bereichen auf der Intensivstation eingesetzt werden muss, muss ab sofort ein Teil der planbaren Operationen bis auf Weiteres verschoben werden, wie Krankenhaussprecherin Claudia Reh im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitteilt. Bereits im Herbst seien Mitarbeiter aus anderen Bereichen für einen solchen Fall geschult worden, so Reh.

Welche Operationen verschoben werden müssen, werde im Einzelfall geprüft. Betroffen seien größere Eingriffe, die eine intensivpflegerische Nachbehandlung benötigten, jedoch nicht zwingend notwendig seien. Ambulante Eingriffe und jene, bei denen die Patienten danach auf Normalstation verlegt werden, seien von der neuen Regelung ausgenommen.

Hilfe für Klinikum Ludwigshafen

Ein Grund für diese Maßnahme sei die Bitte um Unterstützung des Klinikums Ludwigshafen. Am Montag habe der Ärztliche Direktor Günter Layer angesichts ausgeschöpfter Kapazitäten der Intensivstation in einer Telefonkonferenz mit Kollegen aus umliegenden Krankenhäusern für den Fall der Fälle Hilfe erbeten. Soll heißen: Im Notfall sollen andere Krankenhäuser Intensivpatienten aus Ludwigshafen aufnehmen. Zudem will das Hetzelstift auch für den erwarteten Anstieg der Corona-Patienten in der dritten Welle gerüstet sein. Das Hetzelstift könne von acht Intensivbetten – aktuell sind laut Reh vier mit beatmeten Corona-Infizierten belegt – auf maximal 14 Betten aufstocken. Noch sei kein Patient aus Ludwigshafen nach Neustadt verlegt worden. 99 Prozent der Intensiv-Mitarbeiter seien bereits zweimal mit dem Corona-Schutz geimpft, so Reh.