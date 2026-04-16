Ein neues Gerät soll die Arbeit der Urologen am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift erleichtern: Der Thulium-Laser wird bei zwei häufigen Erkrankungen eingesetzt.

Gutartige Prostatavergrößerung und Nieren- oder Harnleitersteine gehören zum Behandlungsalltag der Urologie im Neustadter Hetzelstift. Chefarzt Tobias Lingenfelder nennt Zahlen: Pro Jahr befreit er mit einem Lasereingriff in 150 Fällen die Patienten von Beschwerden wegen der gutartigen Prostatavergrößerung, hinzu kommen rund 350 Lasereingriffe wegen Schmerzen, die durch Nieren- oder Harnleitersteine verursacht werden.

Bereits seit acht Jahren könne man am Hetzelstift beide Krankheitsbilder minimalinvasiv und somit für die Patienten ziemlich schonend per Lasertechnik behandeln. Nun gebe es auf dem Gebiet aber einen großen Fortschritt, auf den er sehr stolz sei, sagt Lingenfelder, der die Urologie seit zwei Jahren leitet. Denn im Neustadter Krankenhaus gibt es nun einen gepulsten Thulium-Laser. Lingenfelder betont, dass es sich dabei um die modernste Technik in diesem Gebiet handele. In Rheinland-Pfalz verfüge bisher nur das Marienhaus-Klinikum in Ahrweiler über solch ein Gerät. „Wir sind da wirklich ganz vorne dabei, die Technik findet man sonst nur in Unikliniken“, so Lingenfelder.

Gewebe wird geschont

Zwei Operateure am Hetzelstift könnten das neue Verfahren anwenden. Die Einsatzgebiete seien vor allem die Beseitigung der gutartigen Prostatavergrößerung sowie die Zertrümmerung von Nieren- und Harnleitersteinen. Im Vergleich zum Vorgänger-Laser biete das neue Gerät mehrere Vorteile: Dadurch, dass der Laser nur gepulst abgegeben werde und nicht dauerhaft, „wird das Gewebe geschont, denn Laser funktioniert ja durch Hitze, und beim neuen Gerät haben wir ein klar geringeres Risiko für Hitzeschäden“. Außerdem sei der neue Laser so konzipiert, dass er Steine effizienter zerkleinere. Sie spritzten nach dem Laser-Kontakt nicht mehr so stark umher, sodass der Operateur sie schneller und sicherer entfernen könne. „Dadurch kommt es zu weniger Verletzungen an den Schleimhäuten“, sagt Lingenfelder.

Die Eingriffe erfolgen minimalinvasiv. Foto: Hetzelstift/oho

Bei beiden Erkrankungen erfolge der Eingriff minimalinvasiv und dauert etwa eine bis eineinhalb Stunden. „Für uns ist das Tagesgeschäft. Daher sind wir froh, dass wir in diesen Bereichen so gut aufgestellt sind“, unterstreicht Lingenfelder. Bei der gutartigen Prostatavergrößerung werde durch den Eingriff überschüssiges Drüsengewebe, das auf die Harnröhre drücke, abgeschält. Es sei eine häufige Erkrankung bei Männern, die insbesondere mit zunehmendem Alter auftrete, aber auch Jüngere betreffen könne. Die Erkrankung äußere sich durch häufiges Wasserlassen und dass man nachts auf Toilette müsse. Im Prinzip sei die gutartige Prostatavergrößerung „nur lästig“. Aber sie beeinträchtige die Lebensqualität. Auch das Harnsteinleiden sei eine Volkskrankheit, die in Deutschland jede 20. Person betreffe. Symptome können häufiger Harndrang und Schmerzen in der Lendengegend sowie Blut im Urin sein.