Wer sich am Marienhaus Klinikum Hetzelstift auf das Coronavirus testen lassen will, hat dafür künftig länger Zeit. Das Testzentrum im Klinikum hat seit Dienstag, 1. März, erweiterte Öffnungszeiten. Künftig sind laut Pressemitteilung des Klinikums Testungen montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr möglich. Grund für die erweiterten Öffnungszeiten ist ein Betreiberwechsel des Testzentrums. Ab sofort werde es von der Ladenburger Firma HW Medizinische Dienstleistungen betrieben. Außerdem seien künftig auch kostenlose PCR-Tests für symptomatische Personen mit einer ärztlichen Überweisung möglich. rhp