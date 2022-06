Hubertus von Korn, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 1, am Neustadter Krankenhaus Hetzelstift bietet am Samstag mit seinem Team wieder ein Fachsymposium für Themen „rund ums Herz“ an. Laut Klinik sind noch ein paar Plätze für Kurzentschlossene frei. Sieben Referenten stellen aktuelle Erkenntnisse zu den Themen Herz, Lunge, Herzinsuffizienz sowie Borreliose vor und wollen mit ihren Kollegen darüber diskutieren. Die Veranstaltung findet von 9 bis 13.30 Uhr in Deidesheim statt. Infos/Anmeldung unter Telefon 06321 859-4001.