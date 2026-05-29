Zum Krankenhaus-Alltag gehören immer mal wieder auch unzufriedene Patienten. Was in einem aktuellen Fall bemängelt wird, und was das Hetzelstift zur Kritik sagt.

Eine Patientin hat im Mai mehrere Tage im Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift verbracht. Im Nachgang meldet sie sich bei der RHEINPFALZ, weil sie aus ihrer Sicht mehrere Mängel festgestellt hat. So habe sich einige Tage lang „fremdes Blut auf dem Nässeschutz“ ihres Bettes befunden. Man habe das nur mit einem Laken abgedeckt. Ein Austausch sei erst nach „mehrfacher Aufforderung“ erfolgt. Gestört hat sich die Patientin zudem, dass ein Reinigungstuch für unterschiedliche Flächen verwendet worden sei. Zudem habe man das Laken mit den Blutflecken fürs Abwischen benutzt.

Außerdem bemängelt die Frau, dass sie trotz anhaltender Beschwerden nicht „angemessen medizinisch“ betreut worden sei. Zudem hätten Arztgespräche nicht stattgefunden, und es habe Probleme bei ihrer Verpflegung gegeben – „trotz bekannter Unverträglichkeiten“. Alle geschilderten Punkte habe sie auch der Krankenhausleitung gemeldet, ergänzt die Patientin. Zudem schreibt sie: Besonders kritisch empfinde ich, dass ich für eine „Wahlleistungsunterbringung mit Einbettzimmer und Chefarztbehandlung zusätzliche Kosten entrichtet habe, tatsächlich jedoch in einem aus meiner Sicht ungepflegten Drei-Bett-Zimmer untergebracht wurde, das nicht dem zugesicherten Standard entsprach.“

Gespräch mit Chefärztin

Aus dem Hetzelstift zeichnet Oberin Birgit Käser ein anderes Bild der Situation. Sie bestätigt, mit der Frau in Kontakt zu stehen. Sie habe schon mehrfach Gespräche mit ihr geführt, um die Kritik aufzuarbeiten. Die Schilderungen der Patientin müsse man auf jeden Fall relativieren, so Käser. So sei es nicht richtig, dass die Patientin mit fremdem Blut auf dem Bettlaken in Kontakt gekommen sei. Vielmehr sei die Wäsche frisch aus der Reinigung gekommen. Aber ein Fleck sei wohl nicht ganz entfernt worden. Das sei „nicht tragisch“, man habe trotzdem nachgebessert, weil man komplett saubere Wäsche anbieten wolle.

Zur Hygienekritik sagt Käser klar: „Das stimmt so nicht.“ Man könne Laken nutzen, um eine Oberfläche abzuwischen. Von der Station habe sie andere Informationen zum kritisierten Sachverhalt bekommen. Gleiches gelte mit Blick auf die Kritik an der medizinischen Versorgung: „Wir haben uns gekümmert.“ So sei außer den Stationsärzten auch die Chefärztin zur Patientin gekommen. Ihr Besuch habe man terminbedingt für nachmittags angekündigt, doch die Patientin habe sich schon um 13 Uhr beschwert. „Man hat also mit ihr gesprochen, sie war aber mit allem nicht so einverstanden“, meint Käser.

„Haben alles behandelt“

Das gelte auch mit Blick auf die Chefarztbehandlung. Das sei eben eine Zusatzleistung, die dann auch berechnet werde. Die Frau habe allein in einem normalen Drei-Bett-Zimmer gelegen. Für die bauliche Substanz könne sie nichts, das Hetzelstift plane ja nicht ohne Grund einen Neubau, betont Käser. Aus Sicht der Oberin sei der gesamte Aufenthalt der Frau nicht gut gelaufen: „Sie hat sich letztlich nicht ganz so behandelt gefühlt, wie sie es wollte. Das Gefühl kann ich ihr nicht nehmen.“ Nach Rücksprache mit der Station wisse sie aber: „Wir haben alles behandelt und uns gekümmert. Sie war aber mit den Abläufen und auch dem Arztbrief nicht einverstanden.“ Bei der Verpflegung habe es in der Tat anfangs geruckelt, aber trotz entsprechender Gespräche im Vorfeld habe man in der Klinik nicht von allen Unverträglichkeiten und Allergien gewusst.

Käser versichert, dass sich die Klinikleitung alle Abläufe noch einmal ansehen werde, um Verbesserungspotenzial zu erkennen. Aber die harsche Kritik der Frau sei so nicht nachvollziehbar. Trotzdem wolle das Hetzelstift ihr bei der Höhe der Rechnung entgegenkommen. Man sei bestrebt, eine vernünftige Lösung zu finden – auch in schwierigen Konstellationen wie dieser.