Über 1000 Euro haben Gesundheits- und Krankenschüler des Marienhaus Klinikum Hetzelstift für einen Transport medizinischer Güter in die Ukraine gespendet. Eine erste Lieferung ist bereits in Kiew eingetroffen. Bald könnte eine weitere starten.

Die Schüler der Oberkurse Arteria und Heartcore setzten sich in dem Schulprojekt mit den Namen „fremde Kulturen“ und „Vielfalt erleben“ in ihrem Bildungszentrum unter anderem mit dem Thema Ukraine auseinander, wie es in einer Pressemeldung des Klinikums heißt. Durch zwei Kuchenverkäufe am Klinikum sei die vierstellige Summe zusammengekommen.

Es ist nicht die erste Spendenlieferung des Krankenhauses. Bereits am 10. April startete ein erster Transport mit Hilfsgüter aus dem Neustadter Krankenhaus gen Kiew. Am Ostermontag sei diese nach einigen Schwierigkeiten und Verzögerungen durch technische Probleme beim Transport im Stadtkrankenhaus in Kiew eingetroffen. Mit den gesammelten 1000 Euro der Krankenschüler und weiteren Spenden sei ein zweiter Transport mit neuen dringend benötigten medizinischen Hilfsgütern geplant. Die Ärzte des Klinikums würden kontinuierlich mit ihren Kollegen aus Kiew in Kontakt stehen.

Zielgerichtet einkaufen

„Man muss sich vorstellen, dass dort praktisch nichts mehr gekauft werden kann – gerade deshalb ist der Transfer von medizinischem Material so eminent wichtig“, bekräftigen die Ärzte des Klinikums in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Wir hoffen, dass wir einen zweiten Transport schon in den nächsten sechs Wochen stemmen können“, so Moritz Mielke, Facharzt für Anästhesiologie am Klinikum. „Unser Vorteil als Klinikum ist, dass wir zielgerichtet und effektiv einkaufen und somit die wirklich benötigten Materialien und Medikamente für unsere ukrainischen Kollegen besorgen können“, ergänzt Carla Bernius, die ärztliche Leiterin der zentralen Notaufnahme am Klinikum. Für die ukrainischen Kollegen sei neben der materiellen Unterstützung die große Hilfsbereitschaft ein wichtiges Signal.

Weitere Spenden benötigt

Auch Sachspenden sind nach wie vor sehr willkommen, erläutert Mielke. Gerne gesehen seien Medikamente oder Pflegeprodukte, die nicht mehr gebraucht würden, auch alte Verbandskästen: „Eigentlich alles, von dem man sich vorstellen kann, dass es in Krisensituationen hilfreich ist.“

Die Materialien können am Empfang des Klinikums Hetzelstift in der Stiftstraße 10 abgegeben werden. Sie werden gesammelt, gesichtet sowie sortiert, so Mielke. Er hofft, dass die Hilfsgüter dann baldmöglichst wieder über Polen in die Ukraine auf den Weg gebracht werden können. Hierzu sei man schon mit einem Spediteur im Gespräch.

Info

Wer mit Geldspenden unterstützen möchte, kann an den Förderverein des Klinikums Hetzelstift, IBAN DE23 5465 1240 1000 7085 50, mit dem Vermerk „Ukrainehilfe“ spenden. Geldspenden werden für den gezielten Einkauf von benötigtem Verbandsmaterial und Medikamenten genutzt.