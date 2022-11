Krankenhäuser wie das Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift brauchen dringend qualifiziertes Personal. Um als Arbeitgeber interessant zu sein, erweitert das Haus daher sein Angebot für Auszubildende und Studenten.

Auf der Urologie des Hetzelstifts startet eine interprofessionelle Ausbildungsstation. Das bedeutet: Alle, die am Hetzelstift zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ausgebildet werden, werden künftig in der Urologie einen vierwöchigen Praxiseinsatz mit intensiver Schulung absolvieren, kündigt das Krankenhaus an. Die Klinik habe dafür Praxisanleiter freigestellt, die sich intensiv um die Azubis kümmern und sie auf der Station begleiten. Vier bis fünf Zimmer gehören zum Projekt. Um diese Patienten kümmern sich also die Auszubildenden. „Wir können uns hier richtig Zeit nehmen für die Pflege der Patienten und die Anleitung unserer Auszubildenden“, erläutert Manuela Lehr, von der Stabsstelle Pflege/Qualitäts- und Risikomanagement das Konzept. Und sie beruhigt auch Patienten: Für sie ändere sich nichts, man stelle sicher, dass alle „weiterhin auf hohem medizinischen und pflegerischen Niveau behandelt“ werden.

Theorie und Praxis

Lehr sieht in dem neuen Angebot eine wichtige Ergänzung des Ausbildungsangebots: „Mit dem vierwöchigen Projekt vertiefen die Auszubildenden ihre Kompetenzen für eine eigenverantwortliche Planung und Umsetzung des Pflegeprozesses.“ Denn dabei werde auch vermittelt, wie man Verwaltungsaufgaben koordiniert, wie man Untersuchungen im Haus organisiert und was zu tun ist, damit der Arzneimittelvorrat auf Station ausreichend vorhanden ist. Die Azubis sollen so alle Berufsgruppen im Krankenhaus im Stationsalltag kennenlernen und zudem Routine in ihrer Tätigkeit entwickeln. „Das Projekt eignet sich ideal zur Verknüpfung der theoretischen Lerninhalte mit der Berufspraxis“, sagt Lehr.

Da die Hetzelstift-Leitung von dem neuen Ansatz überzeugt ist, soll die interprofessionelle Ausbildungsstation dauerhaft eingerichtet werden. In Zukunft soll sie auch für Medizin-Studenten im praktischen Jahr geöffnet werden. Weitere Informationen zur Ausbildung im Hetzelstift gibt es unter www.hetzelstift.de.