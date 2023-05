Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift hat einen neuen Chefarzt für die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie: Ahmed Jawhar tritt seine neue Stelle in Neustadt am 1. Juli an. Die Stelle war vakant, seit Christoph Wölfl vergangenes Jahr innerhalb der Marienhaus-Gruppe als Chefarzt ans Krankenhaus in Neuwied gewechselt war. Seither ist Peter Kaiser kommissarischer Leiter der Unfallchirurgie am Hetzelstift. Wie die Klinik mitteilt, war Jawhar von 2010 bis 2020 als Oberarzt an der Uniklinik in Mannheim tätig, eher er nach Worms wechselte. Seit Juli 2022 ist er Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Sportmedizin am Klinikum Hochrhein. Jawhar ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Seine Schwerpunkte sind der Ersatz von Knie-, Hüft- und Schultergelenken sowie die gelenkerhaltende Behandlung von Schulter-, Knie- und Sprunggelenken. In diesen Gebieten hat er bereits mehr als 1800 Eingriffe vorgenommen.

Jawhar studierte in Mainz, Mannheim und Heidelberg. Er habilitierte sich 2017 an der medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg über die Operationstechnik bei künstlichen Kniegelenken. Vera Pajtler, kaufmännische Direktorin, betont: „Jawhar verfügt über langjährige praktische und wissenschaftliche Expertise und wird den Fachbereich unseres Klinikums damit weiter stärken.“ Jawhar ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Ehrenamtlich engagiert er sich als Mentor und Nachhilfelehrer benachteiligter Jugendlicher und Azubis.