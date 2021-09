Christoph Justinger tritt am 1. Oktober am Marienhaus Klinikum Hetzelstift seine Stelle als Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie an. Damit folgt der 43-Jährige auf Wilhelm Bauer, der in den Ruhestand geht.

Bis zum 30. September ist Christoph Justinger nach Angaben des Hetzelstifts noch am Städtischen Klinikum Karlsruhe als geschäftsführender Oberarzt tätig, bevor er dann nach Neustadt wechselt. Justinger hat an der Universität des Saarlandes sowie der Universität Valparaíso in Chile Medizin studiert. 2006 hat er, ebenfalls an der Universität des Saarlandes, promoviert und 2014 an der Universität Freiburg habilitiert.

Ruhestand nach 19 Jahren Hetzelstift

Seinem Vorgänger Wilhelm Bauer bescheinigt er, „ein tolles und hochmotiviertes Team um sich herum aufgebaut“ zu haben. Bauer bleibt bis Ende September und geht dann nach gut 19 Jahren am Hetzelstift in den Ruhestand.

Zusätzlich zu seinen Schwerpunktbereichen minimalinvasive, onkologische Chirurgie sowie Magen- und Speiseröhrenchirurgie, baute Justinger als Leiter der Arbeitsgruppe die robotische Chirurgie des Oberbauchs am Klinikum Karlsruhe auf. Als zertifizierter Leberchirurg war er verantwortlicher Koordinator des Leberzentrums in Karlsruhe. Neben seiner klinischen Tätigkeit lehrt Justinger im Fach Viszeralchirurgie an der Universität Freiburg.