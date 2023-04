Am Mittwoch, 3. Mai, 17 Uhr, wird der neue Leiter des Brustzentrums am Hetzelstift, Dr. Hamid Huschmand, in der Cafeteria im Altbau neue Substanzen, die in der Therapie von Brustkrebs zum Einsatz kommen, vorstellen. Im Anschluss können Interessierte Fragen stellen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.