Silke Kapper wird zum 1. April am Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt neue Chefärztin der Klinik für Innere Medizin III – Geriatrie, Diabetologie und Nephrologie. Nach Abitur und einer Ausbildung zur Krankenschwester begann Kapper 1988 an der Martin-Luther-Universität in Halle ihr Medizinstudium und schloss dieses 1994 mit der Promotion ab. Mitte 1999 wechselte Kapper als Assistenzärztin an das Uniklinikum Mannheim, wo sie die fachärztlichen Abschlüsse für Innere Medizin sowie Nephrologie (Nierenheilkunde) erwarb. Am Hetzelstift war Silke Kapper bereits von Oktober 2004 bis April 2021 tätig – zunächst als Fachärztin in der Medizinischen Klinik I, ab 2009 als Oberärztin in der Abteilung für Kardiologie und später als Oberärztin der Geriatrie. Im April 2021 wechselte sie für zwei Jahre an St. Marienkrankenhaus nach Ludwigshafen. „Wir freuen uns sehr, dass mit Silke Kapper eine versierte Medizinerin mit gut 15 Jahren Marienhaus-Erfahrung nun als Chefärztin den Fachbereich Geriatrie übernehmen wird. Wir wünschen ihr und dem Team viel Erfolg bei der Weiterentwicklung des Fachbereichs“, sagt Sabine Anspach, Geschäftsführerin Kliniksparte der Marienhaus GmbH. Kapper lebt mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Edenkoben, wo sie sich als Mitglied der Grünen im Stadtrat ehrenamtlich engagiert. Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit guten Büchern und Musik. Am Hetzelstift folgt Kapper auf Wiltrud Brech. Die Klinik für Innere Medizin 3 umfasst zwölf Betten.