Das Marienhaus-Klinikum Hetzelstift in Neustadt möchte dafür sensibilisieren, abgesehen von Notfällen auch bereits festgestellten Erkrankungen den Weg ins Krankenhaus nicht zu scheuen.

Auch wenn die Infektionslage angespannt bleibt, können sich Besucher des Hetzelstifts auf der sicheren Seiten fühlen, wie der Ärztliche Direktor Gerald Staudenmaier und die kaufmännische Direktorin der Einrichtung, Vera Nowak, erläutern.

Teststrategie soll Virus vom Haus fernhalten

Staudenmaier möchte insbesondere Menschen zum Krankenhausbesuch ermutigen, bei denen es geboten wäre. Personen, die an chronischen Erkrankungen leiden, einen Tumor haben oder für eine Operation infrage kommen. Nur so könnten weitere gesundheitliche Beschwerden und Komplikationen vermieden werden.

Eine hauseigene Teststrategie soll helfen, Infektionen fernzuhalten. Laut Staudenmaier werden die Mitarbeitenden jeden Tag getestet. Von Patienten wird der Rachenabstrich vor der Aufnahme, etwa vor einer Operation, im Testzentrum in der Speyerdorfer Straße genommen. Bei einem negativen Ergebnis wird vor der Aufnahme im Klinikum ein Schnelltest nachgeschoben. Notfälle machen vor Ort direkt den PCR-Test und werden so lange in einem Einzelzimmer untergebracht, bis eine Infektion mit Covid-19 ausgeschlossen werden kann.

Inzwischen alle Stationen wieder geöffnet

Aktuell werden im Hetzelstift sieben Corona-Patienten auf der Isolierstation behandelt. Eine weitere an Covid-19 erkrankte Person wird auf der Intensivstation beatmet. Unter den Mitarbeitern gebe es keine coronabedingten Ausfälle. Eine erfreuliche Nachricht für die Verantwortlichen, nachdem Ende Januar die Anzahl der infizierten Beschäftigten in die Höhe geschnellt und in der Folge ein Aufnahmestopp verhängt worden war.

Laut Staudenmaier ist das Personal von den patientennahen Abteilungen weitestgehend gegen Corona geschützt. Die Hälfte der rund 800 Mitarbeitenden haben die Erstimpfung gegen das Virus erhalten. Ein Bruchteil der Impfwilligen muss warten, da der Termin nach dem Impfstopp von Astrazeneca verschoben wurde.