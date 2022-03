Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt bietet Stipendien für interessierte Medizin-Studierende für Ausland- oder Onlinestudiengänge an. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Mit je 8000 Euro pro Jahr fördert das Klinikum junge Menschen bei ihrem Medizin-Studium in Ungarn, Bulgarien oder online. „Die Studiengebühren muss man sich aber leisten können“, ist sich Andreas Tecklenburg, Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH, bewusst. „Hier setzen wir mit unserem neuen Stipendienprogramm an und unterstützen junge Menschen dabei, ihren Traum zu verwirklichen.“ 15 Studierende aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland erhalten über sechs Jahre hinweg jeweils 8000 Euro im Jahr, um damit bis zu 100 Prozent der Kosten an der Uni in Pécs in Ungarn, in Plovdiv in Bulgarien oder an der Online-Universität EDU abzudecken. Bewerbungen sind bis zum 15. April möglich.

Gute Chancen haben laut Klinikum Abiturienten, die in der Region rund um das Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt leben. Das Stipendium beinhalte auch die Zusage, direkt nach dem Studium einen festen Arbeitsvertrag über drei Jahre für eine Facharztausbildung zu erhalten. Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift stellt jedem Stipendiaten einen persönlichen Mentor zur Seite, an den diese sich für die Dauer des Studiums jederzeit wenden können – bei Problemen, mit Fragen zum Lernstoff oder auch zur Organisation ihres Studiums. Hinzu kommt ein jährliches Sommercamp in Deutschland für die jungen Menschen.

Info



Bewerbungen sind über die Internetseite www.marienhaus.de/stipendium möglich. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.hetzelstift.de sowie auf Instagram und Facebook.