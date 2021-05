Die Infektionsrate am Marienhaus Klinikum Hetzelstift geht zurück. An Corona erkrankte Mitarbeiter können nach und nach wieder eingesetzt werden. Die Klinikleitung atmet vorsichtig durch. Selbst beim Impfen gibt es einen Lichtblick.

Ab Mittwoch erweitert das Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt seine Notfallversorgung. Demnach werden auch wieder Patienten aufgenommen, die sich beispielsweise ein Bein gebrochen haben. Der seit Mitte Januar geltende Aufnahmestopp für alles jenseits der akuten Notfallversorgung und der Geburtshilfe wird demnach leicht gelockert, aber noch nicht aufgehoben. Ob auch bald wieder ambulant behandelt wird, soll je nach Lage am Donnerstag neu beraten werden.

Am Dienstag gab es noch einmal einen Ortstermin mit dem Gesundheitsamt. Wie der Ärztliche Direktor des Hetzelstifts, Gerald Staudenmaier, im Anschluss informierte, wurde während der einstündigen Begehung nichts beanstandet. Schwerpunkt waren die Hygienemaßnahmen auf der Covid-Station, wo aktuell 23 Menschen gepflegt werden, darunter ein Intensivpatient mit Beatmung, sowie Sozialbereiche der Mitarbeiter. Das Gesundheitsamt habe keinen Grund mehr für eine engmaschige Kontrolle gesehen, daher werde der Aufnahmestopp ab Mittwoch etwas gelockert, so Staudenmaier.

Keine Neuinfektionen

Anlass dafür, dass das Hetzelstift sein Angebot drastisch reduziert hatte,

war eine hohe Infektionsrate beim Personal seit Jahresbeginn. Ähnlich war die Lage in anderen Kliniken in der Region. Seit vergangenen Freitag habe es aber keinen neuen Corona-Fall bei den Mitarbeitern gegeben, sagte Staudenmaier, bis zum Wochenende kehrten viele wieder in die Arbeit zurück.

Schon jetzt zu sagen, dass ab nächster Woche wieder ambulant behandelt werde, sei aber nicht sinnvoll: Bisher habe das Krankenhaus rigide gehandelt, um sein Personal zu schützen. Daher müsse über die weitere Öffnung kurzfristig entschieden werden. Außerdem werde die Schnelltestung von Personal und Patienten fortgesetzt. Zwar wurden dabei auch einige Covid-19-Varinaten festgestellt, „aggressive Formen waren aber zum Glück bislang nicht dabei“, so Verwaltungsdirektorin Vera Nowak.

Während des Aufnahmestopps hatten sowohl die niedergelassenen Ärzte in Neustadt und der Region als auch andere Krankenhäuser, darunter die BG-Unfallklinik in Ludwigshafen, das Neustadter Haus entlastet. Dafür sei das Hetzelstift sehr dankbar, sagte Staudenmaier.

Land kündigt Impfstoff an

Derweil hat sich am Dienstag das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium wegen der Schutzimpfung beim Hetzelstift-Direktorium gemeldet. Dazu ist das Krankenhaus bereits seit vier Wochen bereit, sprich: Es hat die notwendige Impfstraße eingerichtet und abgefragt, dass über zwei Drittel der Mitarbeiter die Spritze haben wollen. Bislang gab es aber noch keinen Termin vom Land. Nur Personal der Covid-Station konnte mit Restdosen aus dem Impfzentrum geschützt werden.

Das Ministerium habe keinen Termin genannt, aber abgefragt, wie viele Mitarbeiter erste Impfpriorität hätten, so Nowak. Zur Verfügung gestellt werde der Impfstoff Astrazeneca. „Besser ein Impfstoff als keiner“, so Nowak dazu, dass das Vakzin umstritten ist. Erste Priorität hätten beim Hetzelstift-Personal rund 330 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, darunter Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Kollegen an der Pforte, bei der Diabetesberatung und andere mehr, die direkten Kontakt zu Patienten hätten. Nowak ist zuversichtlich, dass das Land noch in dieser Woche einen Termin nennt.