Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift veranstaltet zum zweiten Mal einen Gesundheitsabend auf dem Hambacher Schloss. Am Mittwoch, 26. April, geht es ab 17.30 Uhr im großen Festsaal um Herz- und Gefäßmedizin. Die Veranstaltung richtet sich laut Krankenhaus an Patienten mit Herz- oder Gefäßerkrankungen sowie an alle, die sich für die Themen interessieren. In vier Kurzvorträgen referieren Hubertus von Korn, Chefarzt der Inneren Klinik 1 (Kardiologie), Mathias Wenk, Chefarzt der Klinik für operative und endovaskuläre Gefäßchirurgie, Andreas Jung, Chefarzt des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie, sowie Thomas Kress, Internist und Diabetologe aus dem Zentrum für Diabetes und Hormonerkrankungen in Neustadt, über die moderne Diagnostik und Therapie bei Herzerkrankungen, Durchblutungsstörungen, das Öffnen verschlossener Gefäße ohne Operation und das diabetische Fußsyndrom. Im Anschluss an die Vorträge stehen die Referenten für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, so das Klinikum. Vor und nach der Veranstaltung wird ein kostenloser Shuttleservice vom Parkplatz bis zum Hambacher Schloss angeboten.