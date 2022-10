Zum ersten Mal veranstaltet das Marienhaus Klinikum Hetzelstift am Mittwoch, 19. Oktober, einen Gesundheitsabend. Das Programm beginnt um 17.30 Uhr im Großen Festsaal im Hambacher Schloss. Krankenhausoberin Birgit Käser wird den Abend moderieren, für Musik sorgen „Hetzel und die Stifte“. Im Mittelpunkt des Programms stehen drei Fachvorträge von Hetzelstift-Chefärzten: Christoph Justinger spricht über neue Behandlungsmethoden von Krebserkrankungen im Verdauungstrakt, bei Gerald Staudenmaier geht es um „Kompetenz in Kontinenz und bei Senkung des weiblichen Beckenbodens – das zertifizierte Beckenbodenzentrum stellt modernste Therapieansätze vor“, und schließlich spricht Axel Häcker über das Vorsorgen, Erkennen und Heilen von Prostatakrebs. Laut Käser will das Krankenhaus künftig regelmäßig „Gesundheitsabende“ im Hambacher Schloss anbieten. Nach dem Auftakt zu Krebs und dem Tabu-Thema Inkontinenz/Beckenbodenschwäche sollen dann andere Fachrichtungen an die Reihe kommen. Nach den Vorträgen gebe es zudem die Möglichkeit „für vertrauliche Einzelfragen“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer wolle, könne jedoch den drei Referenten im Vorfeld schon Fragen zuschicken: per E-Mail an urologie.new@marienhaus.de. Der Besuch des Info-Abends ist kostenfrei. Das Hetzelstift wird ab dem Schloss-Parkplatz zudem einen Shuttleservice „Hinauf zum Schloss“ anbieten.