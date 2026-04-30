Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift hat drei zentrale Positionen neu besetzt. Bei einem Festakt wurden die Mediziner offiziell in ihre Ämter eingeführt.

Die Personalien sind schon länger bekannt und die Mediziner zum Teil noch viel länger am Hetzelstift tätig. Dennoch gab es nun für Carla Bernius (Chefärztin der Zentralen Notaufnahme), Sebastian Züfle (Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe) und Thomas Ziegler (Sektionsleiter der Gefäßchirurgie) einen Festakt, mit dem alle drei auch offiziell in ihre Ämter eingeführt worden sind.

Oberbürgermeister Marc Weigel hob die besondere Bedeutung des Krankenhauses für Neustadt hervor. Er tat dies mit seiner Lebensgeschichte: „Ich selbst bin hier geboren worden, habe hier Angehörige verabschiedet, und vor 13 Monaten ist hier meine Tochter zur Welt gekommen. Größeres Vertrauen kann man einem Krankenhaus kaum schenken.“ Beim Neujahrsempfang hatte Weigel angekündigt, dass die Stadt erwägt, sich mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag am dringend notwendigen Hetzelstift-Neubau zu beteiligen, da der Klinikträger die Finanzierung nicht alleine stemmen könne.

Für die Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH betonte Geschäftsführer Christian Link: „Drei sehr unterschiedliche Wege in der Medizin – aber ein gemeinsames Ziel: die bestmögliche Versorgung unserer Patienten. Mit diesen drei Führungspersönlichkeiten sind wir fachlich und menschlich hervorragend aufgestellt.“