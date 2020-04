Seit Montag haben viele Geschäfte wieder geöffnet – und die Menschen zieht es nach draußen. Doch der schöne Schein birgt große Risiken und treibt dem Spezialisten Sorgenfalten auf die Stirn. Stefan Grüne mahnt eindringlich, sich an die Hygienevorschriften zu halten.

„Fünf Wochen haben wir durchgehalten, und die Zahlen gingen in die richtige Richtung“, sagt der Chefarzt der Medizinischen Klinik II mit Schwerpunkt für Gastroenterologie, Onkologie, Infektiologie, Pneumologie und Endokrinologie am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift. „Aber wenn die Menschen jetzt leichtsinnig werden, werden all diese Erfolge zunichte gemacht.“

Grundsätzlich könne das Coronavirus jeden treffen, erklärt der Internist. „Von 100 Betroffenen verzeichnen wir bei 80 Menschen milde Verläufe, 20 kommen im Zweifel ins Krankenhaus. Drei von ihnen bedürfen dann auch intensivmedizinscher Betreuung“, rechnet Grüne vor.

Jene kämen vorwiegend aus Risikogruppen, zu denen auch ältere Menschen gehören – und damit auch gut 12.000 der 54.000 Neustadter, die über 60 Jahre alt sind. Besonders gefährdet seien darüber hinaus Menschen, deren Abwehrkräfte sozusagen unterdrückt würden – wie an Krebs Erkrankte, Immunschwache, an Lunge oder Herz Vorerkrankte, Bluthochdruck- und Diabetespatienten.

Körper greift an

Eindringlich schildert Grüne, was passiert, wenn sich das Virus im Rachen festgesetzt hat und über die Atemwege in die Lunge wandert. Das Virus dringe in die Zellen ein und nutze deren Multiplikationsfunktion. Das wiederum führe dazu, dass sich das Gewebe in der Lunge verändert. „Darauf reagiert der Körper: Er nimmt Fremd-Eiweiß wahr und schaltet auf Angriff, das heißt das Immunsystem führt zu einer Verschärfung der Situation, weil eigene Zellen als Angreifer wahrgenommen und zerstört werden.“ So sammle sich Flüssigkeit in der Lunge an, was die Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Stickstoff erschwere, Eiweiße lagerten sich ab.

Auf den Bauch gedreht

Um die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff zu gewährleisten, bekämen die Patienten antivirale Medikamente, außerdem werde die Atemluft über die üblichen 20 Prozent Sauerstoff auf 30 bis 100 angereichert, um die Akutphase zu überbrücken – das allerdings müsse nach wenigen Tagen wieder reduziert werden, um die Lunge nicht dauerhaft zu schädigen, erläutert der Pneumologe.

Auf der Intensivstation werde deshalb ein Schlauch in die Lunge gelegt, die Frequenz der Beatmung erhöht. Der Patient werde dann für eine gewisse Zeit auf den Bauch gedreht, um die Oberfläche der Lunge zu vergrößern, damit mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann. „All das sind Behandlungen mit Restrisiko für den Patienten und Ansteckungsrisiko für alle, die nah dran sind“, sagt Grüne zu der Teamarbeit von Ärzten, Schwestern und Pflegepersonal.

Weiter Hände waschen

Tückisch im Alltag sei zudem, dass Infizierte schon Viren verbreiten, bevor sie selbst Symptome wahrnehmen. Angesichts all dieser Risiken empfiehlt Grüne dringend, weiterhin an der regelmäßigen Handhygiene festzuhalten, Abstand zu anderen Menschen zu wahren und im Zweifel eine Maske zu tragen, um andere nicht zu infizieren. Gerade jetzt sei es besonders wichtig, vernünftig zu sein und alle unnötigen Risiken zu vermeiden.