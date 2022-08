Die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr kleines, aber extrem wichtiges Organ. Da Erkrankungen schwer zu erkennen sind, rät Hetzelstift-Chefarzt Stefan Grüne zu besonderer Vorsicht.

Die Bauchspeicheldrüse wiegt gerade mal 40 bis 140 Gramm und sitzt unterhalb des Magens. Das klingt unscheinbar. „Sie hat aber sehr wichtige Funktionen“, betont Stefan Grüne. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 am Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt. Daher ist es ihm ein großes Anliegen, dass möglichst viele Bürger wissen, was die Bauchspeicheldrüse alles leistet und welche Erkrankungen an ihr auftreten können. Was trivial klinge, sei tatsächlich eine knifflige Aufgabe, sagt Grüne: „Denn die Symptome sind nicht so einfach zuzuordnen.“

Stefan Grüne Archivfoto: Mehn

Die Bauchspeicheldrüse müsse gesund sein und gut funktionieren, um ihre Aufgaben bei der Bildung zentraler Verdauungsenzyme sowie bei der Kohlenhydrataufspaltung und Insulinproduktion erfüllen zu können. Laut Grüne ist die Bauchspeicheldrüse ein „sehr weiches Organ, das viel Flüssigkeit benötigt“. Daher sei es auch anfällig für Erkrankungen. Das könnten akute Entzündungen sein, aber auch Krebs. „Wird Bauchspeicheldrüsenkrebs frühzeitig erkannt, kann man ihn mit einer Operation entfernen. Ansonsten besteht noch die Chance einer Chemotherapie.“ Doch insgesamt sei Bauchspeicheldrüsenkrebs eine „sehr gefährliche Diagnose“, weshalb es wichtig sei, bei Problemen frühzeitig einen Arzt aufzusuchen.

„Unspezifische Symptome“

Leider seien die „Symptome eher unspezifisch“ und zählten eher zu all den Problemen, die im Prinzip jeder mal spürt: Müdigkeit, Durst, vermehrter Harndrang, Gewichtsabnahme, Durchfall oder Blähungen. Grüne warnt davor, bei jedem Zwicken gleich eine ernsthafte Erkrankung zu vermuten, aber wenn solche Beschwerden länger als etwa zwei Wochen andauerten, „sollte man das auf alle Fälle abklären lassen“.

Per Ultraschall oder Computertomograph (CT) lasse sich schnell und zuverlässig erkennen, ob tatsächlich eine Bauchspeicheldrüsen-Erkrankung vorliege. Möglich sei dies dank eines Enzyms, das fast nur in der Bauchspeicheldrüse gebildet werde. „Sind diese Werte erhöht, wissen wir, dass eine Reizung vorliegt.“

Vorsicht sei deshalb so wichtig, da speziell die Krebserkrankung an der Bauchspeicheldrüse nur in einem frühem Stadium gut behandelt werden könne. Das größte Risiko für Bauchspeicheldrüsenkrebs bestehe für Raucher, sagt der Chefarzt. Sonst sei die Ernährung wichtig. Eine Studie besage, dass der regelmäßige Konsum von mehr als zwei Softdrinks am Tag auch das Risiko für diese Krebserkrankung erhöhe.

Knapp 100 Patienten kämen jährlich wegen einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung zur Behandlung ins Hetzelstift. Daher appelliert Grüne an alle, sich bei Problemen zu melden. Auch Foren wie nun die RHEINPFALZ-Sprechstunde seien wichtig, um unkompliziert Fragen zu klären – und im besten Fall schlimme Erkrankungen zu verhindern.

Rheinpfalz-Sprechstunde

Stefan Grüne ist am Donnerstag von 16 bis 17 Uhr am RHEINPFALZ-Telefon zum Thema Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse zu erreichen. Wer Fragen hat, kann unter Telefon 06321 890334 anrufen und sein Thema direkt mit dem Arzt besprechen.