Einige Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz bekommen zunehmend Probleme: Da es viele Erkrankungen beim Personal gibt, müssen abermals geplante Eingriffe verschoben werden. Dieses Problem gibt es am Neustadter Hetzelstift noch nicht, aber die Lage wird täglich neu bewertet. Laut Dietmar Bochert, dem Sprecher der Marienhaus-Gruppe, zu der auch das Hetzelstift gehört, wird mit einem vierstufigen Ampelsystem erfasst, wie viel Personal in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie krankheitsbedingt nicht arbeiten kann und welche Konsequenzen dies für den Krankenhaus-Betrieb hat. Bochert zufolge steht diese Ampel in der Neustadter Klinik auf Gelb – die zweite Stufe nach Grün. „Das bedeutet, dass es gegebenenfalls zu Verschiebungen von geplanten Behandlungen kommen kann. Aber dazu ist es im Hetzelstift noch nicht gekommen, derzeit ist in Neustadt alles beherrschbar“, so Bochert.

Aktuell werden 25 Corona-Patienten behandelt

Seinen Angaben zufolge fallen aktuell etwa zehn Prozent der Mitarbeiter aus: Sei es, weil sie an Corona oder etwas anderem erkrankt sind oder sich in Quarantäne begeben müssen. In anderen Krankenhäusern der Marienhaus-Gruppe sei die Lage prekärer: So müsse beispielsweise die Klinik in Bitburg-Gerolstein geplante Eingriffe verschieben und habe aufgrund der vielen Krankheitsfälle auch eine Station schließen müssen. „Wir haben in der Gruppe die ganze Bandbreite von grün bis rot“, sagt Bochert. Daher werde täglich in einer Konferenz die Lage bewertet: „Im Zweifelsfall können wir Personal von Station zu Station oder auch zwischen Kliniken verschieben.“

Laut Bochert werden derzeit 25 Corona-Patienten stationär im Hetzelstift behandelt, einer befinde sich auf der Intensivstation.