Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift stärkt einer Mitteilung zufolge die Struktur seiner Notfallversorgung und etabliert für die Zentrale Notaufnahme (ZNA) erstmals eine eigenständige chefärztliche Leitung. Zur Chefärztin wurde Carla Bernius ernannt, die die Abteilung bereits seit Jahren als ärztliche Leiterin prägt und weiterentwickelt.

In der ZNA werden jährlich über 24.500 Patientinnen und Patienten behandelt. Sie sei das „Herzstück der Akutversorgung am Standort Neustadt“, heißt es von der Marienhaus-Gruppe als Trägerin des Hetzelstifts. „Die Zentrale Notaufnahme hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Es ist folgerichtig, dieser Entwicklung auch organisatorisch Rechnung zu tragen“, so der zuständige Geschäftsführer Christian Link. „Mit Frau Bernius übernimmt eine erfahrene und fachlich breit aufgestellte Medizinerin diese Aufgabe“, ergänzt er.

Carla Bernius begann 2007 am Hetzelstift ihre Tätigkeit als Assistenzärztin in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Nach einer Station in einer anderen Klinik für die Facharztanerkennung für Anästhesie kehrte Bernius nach Neustadt zurück. 2019 übernahm sie die ärztliche Leitung der ZNA. Bernius (Jahrgang 1981) verfügt über Zusatzqualifikationen in klinischer Akut- und Notfallmedizin, Notfall- und Intensivmedizin sowie spezieller Schmerztherapie und Palliativmedizin. Darüber hinaus war sie zehn Jahre als Leitende Notärztin für die Stadt Neustadt tätig. Seit 2016 ist sie Ärztliche Leiterin des Notarztstandorts Lambrecht und weiterhin regelmäßig als Notärztin im Einsatz. Die Notaufnahme verfügt über acht interdisziplinäre Untersuchungsräume, einen Schockraum sowie sechs Beobachtungsbetten. Bernius ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.